La Chine lance un nouveau satellite pour les tests de communication et de technologie

La Chine a effectué jeudi son quatrième lancement spatial orbital, envoyant un grand satellite vers orbite géostationnaire des collines de Xichang au sud-ouest du pays.

Une fusée Long March 3B a décollé du centre de lancement de satellites de Xichang à 10 h 36 HNE le 4 février (15 h 36 GMT, 23 h 36, heure locale), envoyant en orbite le satellite d’expérience de la technologie de communication TJSW-6.

La China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), principal entrepreneur spatial chinois, a confirmé ( chinois ) que le satellite avait été inséré avec succès sur une orbite de transfert géosynchrone – une trajectoire empruntée par les satellites pour atteindre une orbite géostationnaire au-dessus de la Terre dans l’heure suivant le lancement.

TJSW-6 a été développé par la Shanghai Academy of Spaceflight Technology ( SAST ), une filiale majeure de CASC, mais peu de détails sur le satellite ont été rendus disponibles.

Comme avec lancement de la semaine dernière des trois satellites Yaogan, les médias chinois n’ont publié qu’une brève description des utilisations du satellite sans aucune déclaration concernant l’instrumentation et les capacités.

Médias d’État chinois Xinhua a déclaré que le satellite TJSW-6 sera « utilisé pour les communications, la radio, la télévision et la transmission de données, ainsi que pour les tests technologiques ».

L’omission de détails est normale pour tout pays qui met en orbite de telles charges utiles classifiées. Cela suggère que le nouveau satellite a des utilisations et des capacités liées à l’armée. TJSW-1, le premier de la série, a été lancé en 2015 pour effectuer des tests de communication.

