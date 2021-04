La Chine lance un deuxième satellite d’observation de la Terre Gaofen-12

La Chine a lancé un nouveau satellite mardi 30 mars pour augmenter le nombre de satellites d’observation de la Terre haute définition mis à la disposition des autorités de l’État.

Le satellite Gaofen-12 (02) – le deuxième du genre – a été lancé à 18 h 45 HAE (22 h 45 GMT ou 6 h 45 le mercredi 31 mars, heure locale) depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan dans le nord-ouest de la Chine, selon les médias d’Etat. La fusée utilisée était une Longue Marche 4C.

Séquence vidéo du lancement, publié par CGTN Global Business, montre des tuiles isolantes tombant de la fusée alors que l’éblouissement rouge du booster remplit le ciel avant l’aube.

Vidéo: Les tuiles d’isolation de la fusée chinoise pleuvent lors du lancement nocturne

En rapport: La Chine lance un autre satellite d’observation de la Terre à haute résolution et largue des débris de fusée

Une fusée chinoise Long March 4C met en orbite le satellite d’observation de la Terre Gaofen-12 (02). (Crédit d’image: CCTV)

« Le satellite sera utilisé dans les études de terrain, la planification urbaine, la conception du réseau routier et l’estimation du rendement des cultures, ainsi que pour les secours en cas de catastrophe », a déclaré le fournisseur de médias d’Etat Xinhua dans un communiqué, notant que le satellite « est entré avec succès sur son orbite prévue ».

Le suivi par satellite américain a suggéré que le satellite se trouve maintenant sur une orbite solaire synchrone de 372 miles (600 kilomètres), a déclaré SpaceNews, ce qui signifie que le satellite a des conditions d’éclairage cohérentes sur la Terre ci-dessous. Le rapport ajoute que Gaofen-12 (02) a probablement des utilisations militaires.

« Les capacités de résolution et d’autres informations ont été publiées pour les satellites de la série Gaofen à faible numéro », a déclaré SpaceNews. « Cependant, les informations concernant les satellites Gaofen numérotés 8 et plus n’ont pas été publiées ouvertement, suggérant que les satellites sont à des fins de défense nationale. »

Le nouveau satellite rejoindra un autre satellite radar et de télédétection optique de la série Gaofen pour le système chinois d’observation de la Terre à haute résolution (CHEOS). Le premier de cette série, Gaofen-1, lancé en 2013 avec des capacités d’imagerie haute résolution, panchromatique et multispectrale. Le premier satellite Gaofen-12, appelé Gaofen-12 (01), a été lancé en 2019.

Ce lancement a marqué la huitième tentative de lancement de la Chine cette année, sept de ces lancements ayant réussi. Le pays espère accueillir plus de 40 lancements cette année, selon Space News; avant la pandémie de coronavirus, la Chine lançait des satellites à quelques heures d’intervalle.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.