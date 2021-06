La Chine lance un chasseur d’astéroïdes commercial et 3 autres satellites dans l’espace

La Chine a lancé quatre nouveaux satellites en orbite jeudi 10 juin, dont un satellite commercial pour le suivi de la proximité de la Terre astéroïdes .

Une fusée Longue Marche 2D a décollé du centre de lancement de satellites de Taiyuan, dans le nord de la Chine, jeudi à 23h03 HAE (03h03 GMT, ou 11h03 heure locale le vendredi 11 juin). Images du lancement montre des carreaux d’isolation blancs, conçus pour aider à maintenir le carburant à la bonne température, tombant au sol lorsque la fusée monte dans le ciel.

À bord se trouvait le vaisseau spatial Yangwang-1 de la société chinoise de ressources spatiales Origin Space. L’entreprise décrit ( chinois ) le petit satellite en tant que premier télescope spatial optique de la Chine. Il a un large champ de vision et collecte la lumière visible et ultraviolette pour détecter les astéroïdes proches de la Terre.

Origin Space prévoit d’utiliser Yangwang-1 pour créer une « carte au trésor » des ressources spatiales potentielles. En avril, la société a lancé NEO-1 , un satellite conçu pour libérer et collecter une petite cible pour simuler la capture de petits morceaux d’astéroïdes, et il prévoit également une mission lunaire nommée NEO-2.

Les trois autres satellites qui se sont rendus dans l’espace jeudi s’appellent Beijing-3, Hisea-2 et TKSY01-TJ.

Beijing-3 est un satellite de télédétection qui sera exploité par Twenty First Century Aerospace Technology Co., Ltd (21AT), une société spatiale commerciale. Les médias d’État chinois rapport que Beijing-3 sera principalement utilisé pour fournir des données pour les enquêtes sur les ressources, la surveillance de l’environnement écologique, la gestion urbaine fine et la prévention et la réduction des catastrophes.

Le satellite a été développé par une filiale de l’Académie chinoise des technologies spatiales (CAST), la principale branche de fabrication de satellites du principal entrepreneur spatial chinois, la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).

Hisea-2 est un satellite de télédétection optique pour l’observation de l’environnement écologique marin pour l’Université de Xiamen. Il a été développé par DFH Satellite Co., Ltd, basée à Pékin, une filiale de CAST. Hisea-1 était un satellite de télédétection radar lancé le premier Long 8 mars fusée en décembre 2020.

Une fusée Longue Marche 2D, surmontée de quatre satellites, se dresse sur la plate-forme du centre de lancement de satellites de Taiyuan en Chine avant son lancement le 10 juin 2021. (Crédit image : CASC)

TKSY01-TJ est un satellite de télédétection pour l’Université d’ingénierie spatiale, le États de la China Great Wall Industry Corporation . L’université est a cru être rattaché à la Force de soutien stratégique de l’Armée populaire de libération (PLASSF), l’analogue de la Chine à la Force spatiale américaine.

Le point de vente chinois géré par l’État États de Xinhua que TKSY01-TJ sera utilisé par les universités pour l’enseignement et la formation sur les services en orbite.

Les quatre satellites ont été envoyés sur des orbites qui passent près des pôles avec une altitude moyenne de 308 miles (495 kilomètres), selon les données de suivi spatial américain.

La Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST), un autre institut majeur du CASC, a fourni la fusée Longue Marche 2D pour la mission.

Le lancement était la 17e mission orbitale de la Chine de 2021. La Chine prévoit ensuite d’envoyer trois astronautes à son module de station spatiale Tianhe dans le Shenzhou-12 vaisseau spatial tard le 16 juin HAE, selon les avis de fermeture de l’espace aérien.

