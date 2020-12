La Chine lance un autre satellite d’observation de la Terre à haute résolution et largue des débris de fusée

Alors que Chang’e 5 continue de faire la une des journaux pour ses exploits sur et autour de la lune, la Chine continue de lancer des roquettes sur Terre.

Le satellite d’observation de la Terre Gaofen-14 a été mis en orbite avec succès par un long mars 3B depuis le centre de lancement du satellite Xichang dans les collines de la province du Sichuan à 22h58 HNE le 5 décembre (11h58 heure locale et 0358 GMT dimanche , 6 décembre). La mission a fait tomber de gros morceaux de débris sur Terre depuis le site de lancement intérieur.

Gaofen-14 (qui signifie « haute résolution 14 ») rejoindra d’autres satellites de télédétection optique et radar dans le cadre du système chinois d’observation de la Terre à haute résolution (CHEOS). Le premier, Gaofen-1, a été lancé en 2013 et dispose d’une suite de caméras avancées, haute résolution, panchromatiques et multispectrales. Cependant, peu de détails sont connus sur les capacités du Gaofen-14.

Le satellite d’observation de la Terre Gaofen-14 a été lancé sur Terre à 22 h 58 HNE le 5 décembre (11 h 58 heure locale et 0 h 58 GMT le dimanche 6 décembre). (Crédit d’image: CASC)

Médias chinois décrit l’engin spatial en tant que satellite de cartographie stéréo optique qui sera utilisé pour obtenir efficacement des images stéréo de haute précision à l’échelle mondiale, dessiner des cartes topographiques numériques à grande échelle, produire des modèles numériques d’élévation, des modèles numériques de surface et des images orthophotographiques numériques et fournir des informations géographiques de base.

Bien qu’apparemment routinière, la mission comportait de nouveaux aspects. La fusée Long March 3B envoie généralement des satellites vers orbites géostationnaires , qui ont une altitude de 22 236 miles (35 786 kilomètres).

Le lancement de dimanche, cependant, a vu le Long March 3B envoyer un satellite sur une orbite beaucoup plus basse – une orbite héliosynchrone (SSO), à environ 500 km de haut, pour la première fois.

Un booster épuisé trouvé dans la province du Yunnan, au sud du centre de lancement de Xichang. (Crédit d’image: OurSpace)

En utilisant une grosse fusée comme la Long March 3B, cela suggère que le satellite est relativement lourd, avec la fusée capable d’envoyer 15700 lb (7100 kg) au SSO . Le lancement a également utilisé un élargi Carénage de charge utile «G5», qui protège les engins spatiaux pendant le vol dans l’atmosphère. L’orbite choisie signifiait également une trajectoire de vol inhabituelle et de nouvelles opérations au sol.

En tant que l’un des trois centres de lancement intérieurs de la Chine, les lancements de Xichang voient les étages de fusées épuisés tomber au sol à l’est et au sud-est, parfois à proximité des zones habitées , nécessitant la mise en place de mesures de sécurité à l’avance.

Un moteur de fusée d’un étage épuisé récupéré dans la province du Yunnan, au sud du centre de lancement de Xichang. (Crédit d’image: OurSpace)

Pour ce lancement, les équipes ont dû préparer et évacuer les zones au sud de la province du Yunnan avant la mission. Des morceaux de la fusée et des moteurs étaient plus tard situé et récupéré dans les zones prévues sans aucun dommage ni aucune victime. La fusée était également prête à faire face à une plus grande vents de haute altitude attendue lors du lancement vers le sud.

La Chine a désormais effectué 36 lancements à ce jour en 2020, plaçant le pays au deuxième rang derrière les États-Unis pour les lancements cette année (39) en incluant les 6 lancements de fusées Electron de Rocket Lab en provenance de Nouvelle-Zélande.

La Chine a mené les lancements mondiaux au cours d’une année civile pour la première fois en 2018, avec 39 lancements contre 34 aux États-Unis et 20 en Russie. La Chine a réitéré cet exploit en 2019 et prévoit toujours de nouveaux lancements cette année.

