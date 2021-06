La Chine lance trois astronautes vers sa station spatiale Tiangong-3 : tout ce que vous devez savoir

17 juin 2021 12:31:48 IST

La Chine a lancé trois astronautes vers sa station spatiale Tiangong-3 aujourd’hui 17 juin à 6h52 IST (9h22 heure de Pékin). Une fusée Longue Marche-2F Y12 a également été utilisée pour lancer le vaisseau spatial Shenzhou-12 ainsi que les astronautes. Le lancement a eu lieu depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le désert de Gobi, au nord-ouest de la Chine. Il s’agit de la première mission en équipage à avoir lieu en cinq ans et sera la plus longue mission en équipage chinoise. Il est lancé avant la célébration centurienne du Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir qui se tiendra le 1er juillet.

le Fusée porteuse Longue Marche-2F Y12 mesure 58,34 mètres de long pour un diamètre de 3,35 mètres. Il dispose de quatre boosters de 2,25 mètres et peut envoyer des charges utiles pesant 8,6 tonnes en orbite terrestre basse (LEO). Selon l’Académie chinoise de technologie des véhicules de lancement, cette fusée a envoyé 11 astronautes dans l’espace depuis 1999, date de son premier vol.

Après le lancement, la fusée a largué ses propulseurs environ deux minutes après le début du vol et 10 minutes plus tard, l’étage supérieur s’est séparé et est entré en orbite. Après avoir fait des ajustements, il s’arrimera à la station spatiale à 13h30 IST (16h00, heure de Pékin).

Auparavant, il fallait deux jours aux astronautes pour atteindre les anciennes stations chinoises, mais le temps de trajet a considérablement diminué. Cela, a déclaré Gao Xu, concepteur en chef adjoint de la mission, est le résultat de « un grand nombre de percées et d’innovations », a déclaré Gao.

Il a également déclaré qu’ils avaient augmenté le nombre de systèmes automatisés et télécommandés, ce qui devrait « réduire considérablement la pression sur les astronautes ».

Habituellement très secrète sur ses missions spatiales, la Chine a été inhabituellement franche à propos de cette mission.

Tard dans le jeu spatial, la Chine pense que ses installations sont à la pointe de la technologie. Ils ne sont également que le troisième pays à envoyer indépendamment des astronautes dans l’espace après la Russie et les États-Unis.

L’ISS est une collaboration entre la NASA (États-Unis), Roscomos (Russie), JAXA (Japon), ESA (Europe) et CSA (Canada). Alors que la Chine avait manifesté son intérêt à participer à cette collaboration mondiale, son agence spatiale et ses astronautes ont été interdits par les États-Unis en 2011. Miffée, la Chine a pris les choses en main et a lancé sa propre station spatiale.

Récemment, Ji Qiming de la CMSA a déclaré : « Nous sommes disposés à mener une coopération internationale avec tout pays engagé dans l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique.

À propos de la station spatiale

Le Tiangong-3 ou Palais Céleste, est la troisième station spatiale chinoise. Il a été placé en LEO quelque part entre 340 et 450 km au-dessus de la surface.

La construction de Tiangong-3 devrait avoir lieu fin 2022 et 10-11 missions sont prévues pour terminer sa construction en orbite. Ces missions seront un mélange de missions avec équipage et sans équipage – Trois missions pour lancer des modules et quatre missions cargo et habitées respectivement.

La station spatiale devrait peser environ 59 874 kg (66 tonnes), ce qui est très compact par rapport à la Station spatiale internationale (ISS) qui pèse 4 20 000 kg. Il est plus comparable au Skylab américain ou au Mir de l’ex-Union soviétique. Il est également prévu qu’il ait une durée de vie d’au moins 15 ans. L’ISS a été lancée en 1998 et sera bientôt mise hors service en 2024.

Tianhe ou Harmony of Heavens est le capsule centrale et est de 16,6 mètres de long, avec un diamètre de 4,2 mètres. Il est composé de trois parties : une section de connexion, une section de survie et de contrôle et une section de ressources. Il est au cœur de la station spatiale, des expériences scientifiques et des quartiers d’habitation des astronautes. Il a été lancé le 29 avril.

Tianzhou-2 était un vaisseau spatial cargo qui a été lancé le 29 mai. Il emportait avec lui des éléments essentiels comme la nourriture, l’équipement et le carburant.

La station spatiale chinoise possède un bras robotique, semblable au Canadarm2. Il peut s’étendre sur 15 mètres et aidera à construire la station spatiale, a expliqué Zhou Jianping, concepteur en chef du projet chinois d’ingénierie spatiale habitée.

« Les astronautes feront équipe avec le bras robotique pour rendre possible la construction et la maintenance de la station spatiale en orbite », a déclaré Yang Liwei, premier astronaute chinois et directeur du China Manned Space Engineering Office (CMSEO).

Mais tout le monde n’est pas content de ce bras. Les États-Unis pensent qu’il peut être utilisé à des fins militaires.

James Dickinson, commandant de l’US Space Command, a déclaré lors d’une audition au Congrès en avril que la technologie « pourrait être utilisée dans un futur système pour saisir d’autres satellites » et était donc une préoccupation pour l’armée américaine.

A propos des astronautes

Trois missions en équipage comprendront deux astronautes vétérans et un aviateur novice. Les astronautes qui se lancent dans l’espace sont Nie Haisheng, Liu Boming et Tang Hongbo. Ils aideront à construire la station spatiale. Les trois astronautes ont une certaine expérience dans l’armée chinoise. Selon Le gardien, ils ont dû suivre plus de 6 000 heures de formation pour se préparer à leur mission.

Haisheng (56 ans) est l’astronaute le plus âgé de Chine et le commandant de la mission. Il faisait partie de la première génération d’astronautes sélectionnés par la Chine pour s’entraîner en 1998. « Je veux juste aller dans l’espace », a-t-il déclaré avant la mission Shenzhou-10, CGTN signalé. Il est déjà allé dans l’espace sur deux missions de vol spatial et a enregistré 1 480 heures de vol. Sa première mission était la mission Shenzhou-6 en octobre 2005 et sa deuxième mission était Shenzhou-10 en juin 2013. Il est également un pilote de l’armée de l’air décoré dans l’Armée populaire de libération. Il a reçu le titre de « Héros Astronaute » après son deuxième espace-temps.

Haisheng a déclaré qu’il avait la chance d’être parmi les premiers à entrer dans la station spatiale. « Nous avons la bénédiction du peuple, le soutien du personnel et les compétences acquises lors de la formation », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. « Je suis convaincu que nous pouvons mener à bien cette mission. »

Le deuxième astronaute et opérateur de l’équipage est Boming (54 ans) qui a effectué son premier vol dans l’espace lors du Shenzhou-7 en septembre 2008. Il fait également partie du premier groupe d’astronautes sélectionnés par la Chine et a totalisé 1 050 heures de vol. comme Haisheng, il a également reçu le titre honorifique de « Héros Astronaute ».

Avant de devenir astronaute, il voulait être pilote militaire après avoir entendu parler des vols spatiaux habités au lycée. Il a été pilote d’avion de chasse en 1990 et est général de division dans l’Armée populaire de libération.

« Je dois rester plus longtemps en dehors de la cabine et effectuer des travaux beaucoup plus compliqués », a-t-il Raconté journalistes. « Mais nous avons suivi des séances d’entraînement systématiques et porterons nos combinaisons spatiales de nouvelle génération. J’ai plus de confiance pour terminer mon travail que la dernière fois. »

Lors de la sélection du deuxième groupe d’astronautes chinois, cinq hommes et deux femmes ont été sélectionnés. C’était la première fois que des femmes chinoises étaient sélectionnées comme astronautes pour participer à des missions.

Temps mondial a rapporté que Liwei a dit à une occasion précédente, a déclaré que même s’il n’y aura pas de femmes astronautes dans cette mission, les femmes participeront aux futures missions.

Le débutant et le plus jeune membre de l’équipage est Hongbo (45). Il a été sélectionné dans la deuxième génération d’astronautes en 2011. Il a totalisé 1 159 heures de vol et c’est son premier vol spatial.

« Je me prépare depuis une décennie », a déclaré Hongbo. « J’espère pouvoir passer ma prochaine décennie à contribuer à la station spatiale. »

Hongbo admet qu’il est nerveux lors d’une conférence de presse. Il a dit: « Il y a certainement une certaine pression. Mais je crois que je peux transformer le stress en motivation. »

Les astronautes travaillent dans l’espace

Après des années de préparation, sur quoi travailleront les astronautes dans l’espace ? Comment vont-ils passer les trois prochains mois ?

La partie principale du travail quotidien des astronautes consistera à construire la station spatiale, à effectuer des sorties dans l’espace, à tester et à entretenir les systèmes et à entreprendre des expériences scientifiques.

« Le bon fonctionnement de la station implique un travail très détaillé et compliqué, comme nous l’avons vu sur la Station spatiale internationale à ses débuts », a déclaré Chen Lan, analyste chez GoTaikonauts, spécialisé dans le programme spatial chinois. Le gardien.

Chacun des astronautes aura ses propres modules de vie et une salle de bain et un coin repas communs. Ils ont également un centre de communication commun qu’ils peuvent utiliser pour envoyer des e-mails et avoir des appels vidéo bidirectionnels avec contrôle au sol.

Liwei a déclaré: « Les astronautes sortant de la cabine deviendront une nouvelle routine et la durée de telles activités sera considérablement prolongée. »

Ils auront le choix entre une variété d’aliments nutritifs et savoureux – environ 120 options différentes, notamment du porc râpé à la sauce à l’ail et du poulet Kung Pao. Ils ont également accès à des « tapis roulants spatiaux » pour se divertir pendant leur séjour, a indiqué l’agence spatiale chinoise.

