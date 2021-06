La Chine lance le satellite météorologique Fengyun-4B en orbite

Un nouveau satellite météorologique chinois a été mis en orbite mercredi 2 juin avec « un succès complet », selon l’un des contractants publics participants.

Le Fengyun-4B s’est envolé dans l’espace à bord d’une fusée Longue Marche 3B depuis le Centre de lancement de satellites de Xichang dans le sud-ouest de la Chine, à 12h17 HAE (17h17 GMT, ou 00h17 heure locale le jeudi 3 juin).

Le nouveau satellite rejoint un réseau de satellites Fengyun géostationnaires et en orbite polaire et entrera en orbite géostationnaire, selon NASASpaceflight.com. Le premier de la série Fengyun, une machine d’essai de satellites en orbite terrestre basse appelée FY-1A, lancée en 1988 pour une courte mission, ajoute le rapport.

Vidéo: Être mis à feu! Une fusée chinoise s’envole lors du lancement d’un satellite météorologique nocturne

Une fusée chinoise Longue Marche 3B lance le satellite Fengyun-4B en orbite depuis le centre de lancement de satellites de Xichang. (Crédit image : Guo Wenbin/Xinhua)

Fengyun-4B sera « principalement utilisé pour l’analyse et la prévision météorologiques, l’alerte aux catastrophes météorologiques à court terme, les prévisions climatiques à court terme, la surveillance de l’environnement écologique et spatial », a déclaré l’entreprise publique China Aerospace Science and Technology Corp. traduit en anglais.

Le dernier satellite géostationnaire lancé dans la série était Fengyun-4A, qui a volé dans l’espace en 2016. Il a également été utilisé pour capturer des images de la Lune et de la Terre lors des lancements chinois vers les régions lunaires. Les nouvelles charges utiles d’imagerie et d’environnement spatial à bord du Fengyun-4B « amélioreront la surveillance à haute fréquence de l’atmosphère par la Chine et la capacité d’observation d’un certain nombre de phénomènes météorologiques à plus petite échelle et de plus courte durée », a déclaré SpaceNews dans un rapport récent.

La Chine prévoit plus de 40 lancements en 2021, a déclaré SpaceNews en janvier, et récemment, il a fait l’objet d’un examen minutieux de la nouvelle administration Biden. La loi actuelle d’une décision de 2011 interdit à la NASA la plupart des activités avec la Chine sans le soutien exprès du Congrès, mais l’inquiétude du gouvernement s’est accrue après le lancement d’une nouvelle station spatiale chinoise et le premier atterrissage robotique de la Chine sur Mars, entre autres activités.

Le nouveau représentant de Biden pour l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a condamné la décision de la Chine d’autoriser une grande fusée Longue Marche 5B à plonger de manière incontrôlable sur Terre en mai, le deuxième incident de ce type en un an. En outre, ces dernières semaines, des représentants du Congrès ont interrogé à la fois la candidate de Nelson et de Biden pour l’administrateur adjoint, Pam Melroy, sur les activités de la Chine dans l’espace.

Dans son témoignage, Nelson a souligné les récentes missions robotiques chinoises sur la Lune et sur Mars comme preuve que la NASA doit agir rapidement dans la mise en œuvre de son propre programme d’atterrissage humain, appelé Artemis. Lors de sa propre audition, Melroy a déclaré que le « comportement agressif » de la Chine dans l’espace – y compris le vol de propriété intellectuelle – visait à retirer la « supériorité spatiale » aux États-Unis.

