La Chine lance le module principal d’une nouvelle station spatiale en orbite

La construction de la station spatiale chinoise est en cours.

L’élément central du Station spatiale chinoise lancé en orbite terrestre ce soir (28 avril), décollant à 23 h 23 HAE (0323 GMT le 29 avril) au sommet d’une fusée lourde Long March 5B depuis le site de lancement de l’engin spatial de Wenchang sur l’île de Hainan.

Le module de 18 mètres de long, connu sous le nom de Tianhe (« Harmony of the Heavens »), est le premier composant de station spatiale à être lancé. Il sera rejoint plus tard en orbite terrestre basse par deux éléments légèrement plus petits, formant une station spatiale en forme de T que la Chine vise à terminer d’ici la fin de 2022.

Mais Tianhe verra une action considérable bien avant cette date: un vaisseau spatial chinois devrait visiter le module le mois prochain, et trois astronautes viendront à bord en juin, si tout se passe comme prévu.

La route de Tianhe

La Chine a commencé à jeter les bases du lancement d’aujourd’hui il y a dix ans. En septembre 2011, le pays a lancé un prototype de laboratoire spatial appelé Tiangong 1 , pour continuer à développer ses compétences en matière de vols spatiaux habités et tester les technologies nécessaires pour assembler et entretenir une grande station spatiale en orbite terrestre.

Le vaisseau spatial Shenzhou 8 non équipé s’est amarré de manière autonome avec Tiangong 1 en novembre 2011. Puis, en juin 2012, Shenzhou 9 a transporté trois astronautes au laboratoire spatial pour un séjour de deux semaines. Un an plus tard, trois autres membres d’équipage ont visité Tiangong 1 pendant deux semaines dans le cadre de la mission Shenzhou 10. (Le programme de Shenzhou comptait trois vols spatiaux humains orbitaux en équipage avant les visites de Tiangong 1, envoyant des astronautes en altitude en 2003, 2005 et 2008.)

Aucun vaisseau avec équipage n’a assombri la porte de Tiangong 1 après cela. Mais la Chine a lancé un deuxième laboratoire spatial, Tiangong 2 , en septembre 2016. Le mois suivant, Shenzhou 11 a envoyé trois astronautes à Tiangong 2, et cette fois ils sont restés à bord pendant un mois.

En avril 2017, les non vissés Navire cargo Tianzhou 1 amarré avec Tiangong 2 et ravitaillé le laboratoire spatial. Tianzhou 1 a répété cette danse d’amarrage-ravitaillement deux fois de plus au cours des cinq prochains mois, mettant en valeur des capacités qui s’avèrent très utiles pour les opérateurs de stations spatiales.

Ni Tiangong 1 ni Tiangong 2 ne restent en l’air. Le premier laboratoire spatial est tombé sur Terre de manière incontrôlée en avril 2018 , brûlant au-dessus du sud de l’océan Pacifique. Mais la Chine a maintenu le contrôle de Tiangong 2 jusqu’à la fin, guidant l’engin jusqu’à sa disparition en juillet 2019, également sur le Pacifique Sud.

Une nouvelle station de recherche en orbite terrestre

Lorsqu’elle sera opérationnelle, la Station spatiale chinoise ne sera que 20% aussi massive que le Station spatiale internationale (ISS), ce qui ferait pencher la balance à environ 460 tonnes ici sur Terre. Et, alors que l’ISS accueille régulièrement six ou sept astronautes à la fois, la version chinoise devrait accueillir des équipages de trois personnes.

Mais la Chine prévoit d’entasser beaucoup d’activités de recherche dans ce plus petit paquet. Par exemple, la station comportera 14 racks d’expérimentation internes et plus de 50 points d’ancrage externes pour les instruments conçus pour collecter des données dans l’environnement spatial, Scientific American a rapporté récemment .

Les responsables de la station chinoise ont déjà sélectionné une centaine d’expériences à mener sur l’engin, et certains d’entre eux pourraient commencer à collecter des données dès l’année prochaine, a rapporté Scientific American.

Toutes ces enquêtes ne seront pas effectuées par des scientifiques chinois. Neuf expériences internationales ont déjà été sélectionnées voler à bord de la station dans le cadre d’un programme géré conjointement par le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies et l’Agence spatiale habité de Chine, et d’autres sollicitations de ce type sont attendues à l’avenir.

Aucun de ces neuf projets de recherche n’est basé aux États-Unis, ce qui n’est pas terriblement surprenant. La loi américaine interdit à la NASA et au Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche de coopérer avec leurs homologues chinois sur les activités spatiales, à moins que le Congrès n’ait donné son approbation à l’avance à une telle coopération. Cette interdiction, qui est en place depuis 2011, est connue sous le nom de Wolf Amendment après son champion, l’ancien représentant Frank Wolf (R-Virginia).

Et la Chine n’est pas un partenaire du consortium ISS, qui est dirigé par les agences spatiales des États-Unis, de la Russie, de l’Europe, du Japon et du Canada.

La Chine prévoit également de lancer un puissant télescope spatial en 2024 . L’observatoire occupera une orbite similaire à celle de la station spatiale, ont déclaré des responsables chinois, permettant à l’oscilloscope d’être ravitaillé, modernisé et entretenu de manière relativement efficace.

Il existe un précédent pour un tel travail en orbite; Les astronautes de la NASA entretenu le télescope spatial Hubble au cours de cinq missions de navette spatiale de 1993 à 2009. Mais à chaque fois, ils ont dû se lancer vers Hubble depuis la Terre; il n’y avait pas de station spatiale à proximité pour servir de centre de rassemblement. (Hubble vole à environ 90 miles, ou 150 kilomètres, plus haut que l’ISS, qui a commencé à accueillir des astronautes en continu en novembre 2000.)