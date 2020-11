La Chine lance la mission historique Chang’e 5 pour collecter les premiers échantillons de lune depuis 1976

La première mission de retour d’échantillons lunaires depuis les années 1970 est en cours.

La robotique chinoise Mission Chang’e 5 lancé aujourd’hui (23 novembre) depuis le centre de lancement spatial de Wenchang dans la province de Hainan, s’élevant dans le ciel au sommet d’une fusée Long 5 mars vers 15h30 HNE (21h30 GMT; 4h30 le 24 novembre heure locale à Hainan).

Si tout se passe comme prévu, l’audacieux et complexe Chang’e 5 ramènera des échantillons de lune immaculés sur Terre à la mi-décembre – ce qui n’a pas été fait depuis la mission Luna 24 de l’Union soviétique en 1976.

En images: La Chine sur la lune! Une histoire des missions lunaires chinoises

Cette illustration montre les composantes de l’ambitieuse mission de retour d’échantillons lunaires Chang’e 5 en Chine. (Crédit d’image: All About Space // Future)

La courte mission de Chang’e 5 sera pleine d’action. Les 18 100 livres. (8200 kilogrammes) un vaisseau spatial arrivera probablement en orbite lunaire vers le 28 novembre, puis enverra deux de ses quatre modules – un atterrisseur et un véhicule d’ascension – à la surface lunaire un jour ou deux plus tard . (Les responsables chinois ont été typiquement vagues sur les détails de Chang’e 5, de sorte que les informations chronologiques ont été rassemblées à partir de diverses sources par des observateurs de l’espace chinois comme Space News ‘ Andrew Jones , qui fournit également des articles pour 45secondes.fr.)

La mission atterrira dans la région de Mons Rumker de l’immense plaine volcanique Oceanus Procellarum (« Ocean of Storms »), dont certaines parties ont été explorées par un certain nombre d’autres missions de surface, notamment Apollo 12 de la NASA en 1969.

L’atterrisseur fixe étudiera ses environs avec des caméras, un radar pénétrant dans le sol et un spectromètre. Mais son travail principal est d’accrocher environ 4,4 livres. (2 kg) de matériau lunaire, dont certains seront creusés jusqu’à 6,5 pieds (2 mètres) sous terre. Ce travail sera effectué sur deux semaines, ou un jour lunaire – une date limite ferme, étant donné que l’atterrisseur Chang’e 5 est alimenté par l’énergie solaire et ne pourra plus fonctionner une fois la nuit tombée à son emplacement.

En relation: Les dernières nouvelles sur le programme spatial chinois

Mons Rumker abrite des roches qui se sont formées il y a à peine 1,2 milliard d’années, ce qui signifie que Chang’e 5 « aidera les scientifiques à comprendre ce qui se passait à la fin de l’histoire de la lune, ainsi que la façon dont la Terre et le système solaire ont évolué », comme l’a noté la Planetary Society à but non lucratif. ses description de la mission . (Les 842 livres, ou 382 kg, de roches lunaires rapportées par les astronautes d’Apollo entre 1969 et 1972 sont considérablement plus anciennes, offrant une fenêtre sur un passé lunaire plus profond.)

L’atterrisseur Chang’e 5 transférera ses échantillons vers le véhicule d’ascension, qui les lancera sur l’orbite lunaire pour une rencontre avec les deux autres éléments de la mission, un module de service et une capsule de retour terrestre. Le matériel lunaire sera chargé dans la capsule de retour, que le module de service ramènera vers la Terre, la libérant peu de temps avant un atterrissage prévu pour le 16 décembre ou le 17 décembre.

« Alors que les véhicules à cote humaine comme ceux de la NASA Capsule Apollo s’appuyant uniquement sur un fort bouclier thermique, Chang’e 5 effectuera un ‘saut de rentrée’, rebondissant une fois sur l’atmosphère pour ralentir avant de s’effondrer vers un atterrissage en Mongolie intérieure « , a écrit la Planetary Society. » Le site d’atterrissage est le même utilisé. pour [China’s] retour du vaisseau spatial Shenzhou avec équipage. «

Morceaux de paradis: Un bref historique des missions de retour d’échantillons

Cette photo de la lune prise par les astronautes d’Apollo 15 de la NASA en 1971, la mission chinoise Chang’e-5 débarquera une mission de retour d’échantillons dans la région fin 2020. (Crédit d’image: NASA)

Chang’e 5, le tout premier effort de retour d’échantillons en Chine, est la sixième et la plus ambitieuse mission de la Programme Chang’e d’exploration lunaire robotique, qui porte le nom d’une déesse de la lune dans la mythologie chinoise. La Chine a lancé les orbiteurs Chang’e 1 et Chang’e 2 en 2007 et 2010, respectivement, et le Chang’e 3 Le duo lander-rover a atterri sur le côté proche de la lune en décembre 2013.

La mission Chang’e 5T1 a lancé un prototype de capsule de retour lors d’un voyage de huit jours autour de la lune en octobre 2014, pour aider à se préparer à Chang’e 5. Et en janvier 2019, Chang’e 4 est devenu la première mission à réussir un atterrissage en douceur sur le côté mystérieux de la lune. L’atterrisseur et le rover de Chang’e 4 sont toujours aussi puissants que l’atterrisseur de Chang’e 3. (Le rover Chang’e 3 est mort après 31 mois de travail sur la surface lunaire.)

Illustration d’un artiste du vaisseau spatial chinois Chang’e 5. (Crédit d’image: CNSA / NASA)

Chang’e 5 fait partie d’une récente vague de missions de retour d’échantillons. Le 6 décembre, par exemple, des morceaux de l’astéroïde Ryugu recueillis par le Japon Mission Hayabusa2 devraient atterrir en Australie. Et la sonde OSIRIS-REx de la NASA a accroché un échantillon lourd de l’astéroïde Bennu le mois dernier; ce matériel descendra sur Terre en septembre 2023, si tout se passe comme prévu.