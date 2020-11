La Chine lance avec succès sa dernière mission sur la Lune: elle cherche à être le troisième pays de l’histoire à apporter des échantillons lunaires sur Terre

La Chine cherche à faire l’histoire de l’exploration spatiale (une fois de plus). Au cours des dernières heures, il a lancé avec succès sa dernière mission lunaire, avec le but d’apporter des roches et des échantillons lunaires sur terre. S’il réussit, ce sera le troisième pays au monde à le faire tout au long de l’histoire de l’humanité. Une réalisation jusqu’alors uniquement réalisée par les États-Unis et l’Union soviétique aujourd’hui démantelée.





Le lancement a eu lieu depuis le centre de lancement de satellites de Wenchang dans la zone côtière de la Chine. Selon les médias d’État, cela a été un succès et la fusée Longue Marche 5 (Chang Zheng 5 si nous la traduisons directement du chinois) a lancé le vaisseau spatial Chang’e-5 en orbite. Un navire de 8,2 tonnes dont la mission est d’atteindre la Lune, de collecter des échantillons et de revenir sur Terre avec eux.

Le troisième pays de l’histoire

Si la mission réussit La Chine deviendra le troisième pays à apporter des échantillons lunaires à notre planète. Les États-Unis et l’Union soviétique l’ont fait dans les années 1960 et 1970, personne d’autre ne l’a fait depuis.

Le vaisseau spatial Chang’e-5 atterrira (atterrira pour les mangeurs difficiles) dans une zone proche de Mons Rümker. C’est une formation volcanique située dans la région de l’Oceanus Procellarum, le bord ouest de la face visible de la Lune. Il devrait arriver ce 27 novembre et vous devrez vous dépêcher de collecter les échantillons. Contrairement aux autres navires chinois sur la Lune, le Chang’e-5 n’est pas équipé pour résister au froid lunaire extrême, il doit donc terminer la mission en environ 14 jours terrestres (le temps qui dure une journée sur la Lune).

Le bateau cherche à extraire de la lune environ 2 kilogrammes d’échantillons à collecter en forant la surface à environ deux mètres de profondeur. Une fois que vous avez les échantillons, une manœuvre de montée complexe devra être effectuée pour permettre au vaisseau spatial de revenir en orbite et de transférer les échantillons vers un module séparé. Ce module est celui qui reviendra sur Terre et devrait arriver dans environ 23 jours, lorsqu’ils estiment qu’il atterrira en Mongolie.

C’est la troisième phase de l’exploration lunaire de la Chine. Les première et deuxième phases étaient les missions Chang’e-1, Chang’e-2, Chang’e-3 et Chang’e-4. Le dernier d’entre eux est celui qui nous a donné le débarquement historique sur la face cachée de la Lune. Chang’e-6 est une « sauvegarde » si Chang’e-5 échoue. Ensuite, Chang’e-7 arrivera et les suivants en phase 4, qui préparera une installation de recherche lunaire pour de futurs atterrissages avec des astronautes. L’exploration spatiale est, sans aucun doute, plus vivante que jamais.

Via | NYT