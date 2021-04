La Chine isole une ville qui a enregistré 15 cas de Covid

LUCKY FRANCE Easy Sling - Wacotto Gris Chiné - LUCKY FRANCE

Léger, confortable et confectionné avec un tissage de haute technologie ! Le Porte-bébé EASY SLING Wacotto est destiné aux enfants qui savent s'assoir seul et dont le poids se situe entre 7 kg et 15 kg maximum (de 6 à 36 mois). Il permet de porter son enfant en sécurité et efficacement. Il encourage les