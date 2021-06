La Chine gagne du terrain dans l’espace. Les États-Unis devraient-ils s’inquiéter?

En mai, la Chine a fait atterrir un rover sur Mars, renforçant ainsi la présence croissante de la nation dans l’espace. L’exploit a montré au monde les capacités spatiales de la nation et alimenté à nouveau les incendies de la concurrence dans l’espace, mais y a-t-il vraiment lieu de s’inquiéter?

La Chine est devenue le deuxième pays à atterrir avec succès sur Mars lorsque son rover Zhurong atterri le 14 mai sur la plaine martienne de Utopia Planitia . L’arrivée de Zhurong fait suite à l’atterrissage réussi de la NASA Rover de persévérance dans le cratère de Jezero sur Mars le 18 février, cette étape est l’une des nombreuses prises par la Chine pour étendre sa présence dans l’espace, y compris le développement d’une station spatiale et l’exploration continue de la face cachée de la lune par son rover lunaire Chang’e 4 .

Cependant, alors que les leaders du secteur spatial américain aiment nouvel administrateur de la NASA Bill Nelson et l’ancienne astronaute Pam Melroy, la candidate au poste d’administrateur adjoint, a félicité la Chine pour cet incroyable accomplissement, ils ont également partagé des mots de prudence avec Nelson décrivant la Chine comme «un concurrent très agressif».

Émettre un avertissement

De façon dramatique, Nelson a lancé un avertissement aux législateurs américains lors d’une audience au Congrès le 19 mai, montrant une photo de Mars prise par le rover chinois Zhurong. «Je veux que vous voyiez cette photo… c’est un concurrent très agressif», a-t-il déclaré à propos de la Chine.

« Ils vont atterrir des humains sur la lune. Cela devrait nous dire quelque chose sur notre besoin de quitter notre duff et de faire démarrer notre programme de système d’atterrissage humain avec vigueur », a déclaré Nelson, ajoutant que les récents progrès de la Chine dans l’espace ajoutent « un nouvel élément quant à savoir si nous voulons ou non devenir sérieux et obtenir beaucoup d’activité pour faire atterrir des humains à la surface de la lune. »

Nelson semble laisser entendre que le succès de la Chine dans l’espace met plus de pression sur la NASA pour que les humains retournent sur la Lune. Avec son Programme Artemis , La NASA travaille actuellement pour ramener les humains à la surface lunaire et établir une présence humaine durable sur la lune d’ici la fin de la décennie.

Nelson a ajouté que la Chine est en train de développer trois « gros atterrisseurs » pour atterrir près du pôle sud de la lune, la même région qu’Artemis vise à atterrir. Il a également affirmé, soulignant des informations anonymes, que la Chine prévoyait un survol et un atterrissage lunaire cette décennie.

Soutien politique

Nelson a utilisé ses avertissements sur les progrès de la Chine pour plaider en faveur d’une augmentation du financement de l’agence spatiale américaine. «La NASA ne peut pas y arriver seule», a-t-il déclaré. « Nous voulons une compétition vigoureuse, mais nous devons avoir l’argent pour pouvoir le faire. »

« Nelson sait que la NASA a besoin de plus d’argent qu’elle n’en a actuellement pour mener à bien le programme Artemis pour ramener les humains sur la lune », a déclaré à Space David Burbach, professeur agrégé des affaires de sécurité nationale au US Naval War College de Newport, Rhode Island. com. Les commentaires de Burbach sont son opinion personnelle et ne reflètent pas les opinions de son employeur.

« Je pense que c’était surtout un moyen très pratique de rappeler aux sénateurs qu’il y a des concurrents dans l’espace », a ajouté Burbach. « Je ne pense pas qu’il soit probable que la Chine ramène les États-Unis sur la Lune. Et nous avons certainement un programme agressif d’exploration de Mars. » Je pense donc que c’est exagéré de suggérer que la Chine est sur le point de surpasser les États-Unis. dans ces domaines. Mais Nelson a raison de dire que la Chine rattrape rapidement son retard pour devenir un acteur très sérieux dans l’exploration de l’espace lointain. «

Nelson n’est pas le seul à s’inquiéter. Melroy était interrogé sur l’activité de la Chine dans l’espace lors d’une audition au Sénat le 20 mai et a souligné les nombreuses réalisations récentes de la Chine. « Il ne s’agit pas seulement de l’atterrissage sur Mars, qui est très impressionnant, mais aussi de quelques atterrissages sur la lune, et bien sûr de la nouvelle construction d’un station spatiale en orbite terrestre basse », A déclaré Melroy.

« La Chine a clairement défini ses objectifs: retirer la supériorité spatiale des États-Unis », a-t-elle ajouté.

Tout le monde ne ressent pas la même chose.

« Je pense que la Chine est loin d’enlever la supériorité spatiale », a déclaré Burbach. Au contraire, a-t-il ajouté, « je pense que la Chine passe au deuxième rang s’il y a un ordre hiérarchique mondial pour les capacités spatiales. » Burbach a également soulevé la question de savoir ce que signifie «supériorité spatiale», comme «si nous parlons de qui fait le plus excitant ou le plus difficile [things in space], Je pense que les États-Unis sont toujours en assez bonne position. «

Pas seulement un atterrissage de rover

Melroy affirme que son inquiétude ne vient pas seulement des réalisations continues de la Chine. « Nous avons raison de nous inquiéter, lorsque vous ajoutez les autres problèmes de vol de propriété intellectuelle et de comportement agressif dans l’espace. »

Il y a eu des inquiétudes au fil des ans concernant le partage illégal d’informations car, selon le droit public, la NASA « ne peut s’engager dans aucune activité bilatérale avec la Chine ou des entreprises chinoises » selon la NASA . En fait, en janvier 2021, selon un rapport de . , un scientifique de la NASA a plaidé coupable d’avoir menti sur les liens qu’il entretenait avec un programme du gouvernement chinois qui recrute des chercheurs étrangers pour développer des relations.

« La NASA continuera de respecter la loi », a-t-elle poursuivi. « Il est là pour s’assurer que les États-Unis réfléchissent très attentivement à tout type d’engagement avec la Chine. Cependant, nous devons opérer ensemble dans le domaine spatial. Il y a donc des moments où il est dans le meilleur intérêt des États-Unis de parler à la Chine. «

En mai, la Chine a suscité des inquiétudes dans le monde entier lorsque la fusée Longue Marche 5B (CZ-5B) du pays est tombée incontrôlée sur Terre. La fusée a lancé Tianhe, le premier module de la nouvelle station spatiale chinoise.Bien que les prévisions estimaient qu’il était peu probable que le propulseur ou des morceaux du propulseur atterrissent dans une zone peuplée, cela restait une possibilité. Heureusement, les restes de la fusée sont tombés dans l’océan Indien, loin des zones peuplées, mais le danger a suscité beaucoup d’inquiétude à la fois à la NASA et dans le monde.

« Les nations spatiales doivent minimiser les risques pour les personnes et les biens sur Terre de rentrer des objets spatiaux et maximiser la transparence concernant ces opérations », a déclaré Nelson écrit dans une déclaration avant que la fusée ne s’écrase sur Terre.

<< Il est clair que la Chine ne respecte pas les normes responsables concernant ses débris spatiaux. Il est essentiel que la Chine et toutes les nations spatiales et entités commerciales agissent de manière responsable et transparente dans l'espace pour garantir la sûreté, la stabilité, la sécurité et la durabilité à long terme de activités spatiales », a-t-il ajouté.

« Faire atterrir un rover sur Mars n’a pas d’impact sur la sécurité nationale américaine, mais la Chine travaille sur d’autres types de capacités et de technologies spatiales qui ont un impact sur la sécurité nationale américaine », a déclaré Brain Weeden, directeur de la planification des programmes à la Secure World Foundation, à 45secondes.fr. un email. Les commentaires de Weeden sont son opinion personnelle et ne reflètent pas les opinions de son employeur.

Mis à part les réalisations de la Chine sur Mars et la lune, le pays travaille régulièrement sur les utilisations militaires de l’espace, y compris les tests de missiles antisatellites, et, selon un rapport 2018, développer des armes hypersoniques, activités que le département américain de la défense surveille. Dans le même temps, la Chine a contacté d’autres pays pour élargir la coopération internationale, plus récemment en acceptant pour construire une station de recherche sur la lune avec la Russie.

Regard vers le futur

Alors, quelle est la prochaine étape? La Chine continue de développer sa station spatiale et d’explorer Mars et la Lune alors que les États-Unis poursuivent leurs nombreuses entreprises spatiales. Avec la loi interdisant les activités bilatérales entre la NASA et la Chine, la collaboration en général est extrêmement limitée.

Cependant, malgré les contraintes politiques sur le partage d’informations, les chercheurs universitaires continueront à publier des articles sur les découvertes de Zhurong sur Mars. Comme il ne s’agit pas d’un transfert direct d’informations entre les deux pays, il s’agit d’un petit moyen par lequel, aux États-Unis et à l’étranger, les scientifiques peuvent bénéficier de l’exploration, quel que soit le rover du pays qui a collecté les données.

« Les résultats du rover lunaire chinois ont été publiés dans des revues scientifiques », Savoirs traditionnels Edwin Wright a déclaré à 45secondes.fr. « Ainsi, les résultats sont partagés de cette manière avec la communauté. » De plus, alors que les scientifiques de la NASA ne sont pas en mesure de travailler avec la Chine, « les scientifiques universitaires sont libres de collaborer avec les scientifiques chinois », a-t-il ajouté.

À l’heure actuelle, la concurrence semble l’emporter sur la collaboration, car les deux pays continuent de repousser les limites de la science et de la technologie dans l’espace. Pourtant, comme nous l’avons vu tout au long de l’histoire de la NASA, en particulier avec les pressions politiques de la «course à l’espace» des années 1960 avec l’ex-Union soviétique qui a poussé la NASA à débarquer les premiers humains sur la lune, la concurrence peut susciter l’innovation.

« J’espère que cette compétition incitera à la fois les États-Unis et la Chine et d’autres à faire progresser les technologies et capacités spatiales qui se traduisent par plus d’avantages pour tout le monde sur Terre », a déclaré Weeden. « Mais si l’accent est trop mis sur la rhétorique » nous ou eux « , la compétition dans l’espace pourrait aggraver les tensions ici sur terre, ce qui entraînerait des conflits, ce qui serait mauvais pour tout le monde. »

La possibilité d’une augmentation des tensions politiques et sociales est une préoccupation supplémentaire, d’autant plus des études ont montré que les crimes haineux anti-asiatiques ont augmenté en 2020 et continue d’augmenter en 2021 (alimenté en partie, pensent les experts, par le virus COVID-19 originaire de Chine).

« Depuis plus de quatre ans, beaucoup aux Etats-Unis ont fait de la Chine un ennemi sans toujours faire la distinction entre le peuple chinois, le pays de la Chine et le Parti communiste chinois au pouvoir », a déclaré Weeden. « Le plus dur est de dénoncer les comportements irresponsables du gouvernement, comme la rentrée du CZ-5B, sans en faire une mise en accusation raciste de tout un peuple ou d’une culture. »

