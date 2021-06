La Chine fait rouler une fusée avant le lancement de l’équipage vers la station spatiale de Tianhe

La Chine se prépare à envoyer trois astronautes sur son nouveau module central de station spatiale, bien que nous ne sachions pas encore quand le lancement aura lieu et qui ira exactement.

le Shenzhou-12 Le vaisseau spatial, monté au sommet d’une fusée Longue Marche 2F, a été déployé sur la plate-forme du Centre de lancement de satellites de Jiuquan mercredi 9 juin, selon des responsables spatiaux chinois et les médias d’État. Les astronautes chinois, ou taïkonautes, sont en quarantaine pour se préparer à leur mission, ont ajouté des rapports.

« Le vaisseau spatial et les fusées sont en bon état, et les installations et équipements du site de lancement sont en bon état », a déclaré China Aerospace Science and Technology Corp. (CAST), le principal entrepreneur du programme spatial chinois. dans une déclaration traduite automatiquement . « [Officials] procédera comme prévu à diverses inspections fonctionnelles de pré-lancement et à des tests communs. »

Après le lancement de Jiuquan, qui se trouve dans le désert de Gobi, le vaisseau spatial Shenzhou-12 et son équipage rejoindront le module de la station spatiale Tianhe qui lancé le 28 avril et le vaisseau spatial cargo Tianzhou-2, qui a lancé près de sept tonnes de fournitures à l’installation le 29 mai. (Le lancement du module de base par une fusée Longue Marche 5 a conduit à une rentrée incontrôlée de l’étage central du booster qui a attiré critique du nouvel administrateur de la NASA, Bill Nelson , entre autres.)

Une autre course d’approvisionnement est attendue en septembre avec le cargo robotique Tianzhou-3, ont ajouté des responsables de la CAST, bien que le communiqué ne précise pas si les taïkonautes seront toujours dans l’espace pour leur mission de trois mois lorsque Tianzhou-3 accoste. Une autre mission en équipage est attendue en octobre, avec un équipage dont le nom n’a pas encore été nommé, à bord du Shenzhou-13.

Shenzhou-12, la première mission en équipage de la Chine depuis 2016, comprendra « une gamme de tâches telles que la réparation et la maintenance », a déclaré Yang Liwei, directeur du China Manned Space Engineering Office, dans un communiqué en anglais. rapport du fournisseur de médias d’État CGTN mercredi.

Yang, qui est devenue en 2003 la première personne envoyée dans l’espace par le programme spatial chinois, a également déclaré aux journalistes qu’aucune femme ne faisait partie de l’équipage qui sera bientôt lancé. « Sur Shenzhou-12, nous ne les avons pas, mais les missions après cela, tous les auront », le Washington Post a cité Yang. (La première femme taikonaute de Chine était Liu Yang en 2012, et deux des 11 taïkonautes à avoir atteint l’espace à ce jour étaient des femmes.)

Shenzhou-12 marque la troisième des 11 missions nécessaires pour achever la construction de la station spatiale chinoise, qui est attendue d’ici la fin de 2022, a noté la CGTN. Les 11 missions comprennent le lancement du module de base, deux modules de « capsule de laboratoire », quatre vols cargo et quatre missions en équipage, selon la CGTN.

Les taïkonautes passeront du temps à l’extérieur de la station spatiale, a déclaré Yang dans des propos cités dans le Temps mondial . « Les astronautes sortant de la cabine deviendront une nouvelle routine, et la durée de ces activités sera considérablement allongée », a-t-il déclaré.

Aucune date de lancement n’a encore été annoncée pour Shenzhou-12, qui transportera trois astronautes vers le module de la station spatiale chinoise Tianhe. (Crédit image : CASC)

Des responsables chinois ont également déclaré que la station spatiale comprend des « bras robotisés » pouvant être étendus jusqu’à 15 mètres (50 pieds) pour aider les taïkonautes à construire et à entretenir, selon le Global Times, mais peu d’autres détails ont été communiqués.

Les futurs lancements de la station spatiale comprendront des modules d’expérimentation chinois, des charges utiles scientifiques internationales organisées par l’intermédiaire du Bureau des affaires spatiales des Nations Unies et des astronautes étrangers, SpaceNews a déclaré dans un rapport . La station devrait durer 10 ans et comprendra un télescope spatial co-orbitant de classe Hubble appelé Xuntian, qui étudiera le ciel à l’aide d’une caméra de 2,5 milliards de pixels, a ajouté SpaceNews.

La Chine n’est pas partenaire de la Station spatiale internationale, en grande partie à cause d’un 2011 interdiction des accords bilatéraux de la NASA découlant des préoccupations persistantes concernant la sécurité et les pratiques militaires de la Chine. Nelson et Pam Melroy – qui est le candidat du président Joe Biden au poste d’administrateur adjoint de la NASA – tous deux se sont déclarés préoccupés par les activités spatiales de plus en plus ambitieuses de la Chine, y compris un Atterrissage du rover sur Mars en mai, lors des audiences du Congrès récemment.

Le partenaire de l’ISS, la Russie, a signé un engagement avec la Chine en avril pour construire conjointement un avant-poste de recherche sur la lune , bien que la collaboration n’ait pas précisé quand l’installation serait inaugurée. Jusqu’à présent, la Russie s’est engagée à rester dans le programme ISS jusqu’en 2024, bien que Dmitri Rogozine, chef de l’agence spatiale fédérale russe Roscosmos, ait récemment menacé de quitter à moins que les États-Unis ne suppriment diverses sanctions contre l’industrie spatiale russe. (Il y a eu plusieurs restrictions remontant au moins à 2014.)

