La Chine fait atterrir avec succès le module Chang’e 5 sur la Lune: elle collectera des échantillons dans le but de retourner sur Terre avec eux

Il y a quelques jours, la Chine a lancé avec succès la mission Chang’e 5 depuis la Terre et il semble maintenant qu’elle a réussi à atteindre la Lune. le Le module lunaire Chang’e 5 a atterri sur la Lune sans problèmes apparents, selon les médias d’État. Il s’agira maintenant de collecter des échantillons de la surface lunaire et, plus important encore, de les restituer intacts sur Terre.





Selon le média d’État chinois CGTN, le 1er décembre dernier La Chine a atterri avec succès sur la Lune. Ce n’est pas la première fois qu’ils font cela et en fait ils ont déjà écrit l’histoire en atterrissant pour la première fois de l’autre côté de la Lune. Maintenant, cependant, la mission est quelque peu différente: collecter des échantillons lunaires. En cas de succès, il deviendra le troisième pays à le faire dans toute l’histoire de l’humanité.

Images de la surface lunaire prises par le module lunaire Chang’e 5. Via CSNA.

Le module lunaire a atterri dans une zone proche de la zone volcanique de Mons Rümker, dans la région d’Oceanus Porocellarum. La mission entière consistait en la Longue Marche 5 (la fusée) qui a sorti le navire de la Terre et l’a dirigé vers la Lune.

Le navire lui-même est composé de différentes étapes qui séparent (et se rassemblent) tout au long de la mission. Tout d’abord, nous avons un orbiteur qui reste (comme son nom l’indique) en orbite autour de la Lune pendant que la mission est terminée. Ensuite, nous avons une capsule de rentrée qui est celle qui reviendra sur Terre, plus tard un atterrisseur qui est en charge de l’atterrissage et d’un descendre, qui est attaché à atterrisseur.

Séparation entre l’atterrisseur / véhicule d’ascension et l’orbiteur / véhicule de retour # Change5 sur orbite lunaire. Vidéo prise depuis l’orbiteur / véhicule de retour. pic.twitter.com/05Q4cfZKbT – 星海 (@starmil_admin) 30 novembre 2020

La descente elle-même contient les outils pour percer la surface, collecter des échantillons (environ deux kilogrammes), puis décoller de la Lune vers l’orbiteur. Une fois de plus ensemble, l’orbiteur revient sur Terre et lance la capsule de rentrée avec les échantillons à l’intérieur. Il devrait tomber quelque part dans le désert mongol à la fin du mois. La collecte d’échantillons sur la Lune, bien sûr, n’est pas une tâche facile.

Tout ce processus devrait avoir lieu dans une affaire de deux semainesC’est parce que le navire n’est pas prêt à résister au froid de la nuit lunaire. Sur la Lune, chaque nuit et chaque jour, ils durent environ 14 jours terrestres, vous avez donc environ 14 jours avant la tombée de la nuit sur la Lune et les températures chutent considérablement au point d’endommager le module. Jusqu’à présent, tout se passe comme prévu.

Échantillons lunaires, cinq décennies plus tard

Que la Chine apporte des échantillons lunaires sur Terre C’est un exploit bien plus important qu’il n’y paraît. Le pays asiatique ne sera certainement pas le premier, mais il sera le seul à recommencer pendant près de cinq décennies. Les États-Unis avec la mission Apollo 11 ont été le premier pays à apporter des échantillons lunaires en 1969 et l’Union soviétique le dernier à le faire en 1976.

En plus du jalon lui-même, Chang’e 5 devrait apporter les plus jeunes échantillons lunaires de tous. Alors que les échantillons formés il y a 3,1 milliards d’années ont été apportés avec les missions Apollo, les échantillons de Chang’e 5 devraient l’être il y a 1,2 milliard d’années. Ceci permet effectivement une étude plus diversifiée et complète de la formation et de l’évolution de notre satellite.

Via | BBC