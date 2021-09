La Chine exhorte les géants du jeu Tencent et NetEase à cesser de se concentrer sur les bénéfices et à supprimer les images de genre «efféminées»

in

Les entreprises qui bafouent les règles seront punies, ont averti les autorités. AFP

Pékin: Les autorités chinoises ont ordonné aux géants du jeu de mettre fin à leur concentration sur les profits et de supprimer le contenu perçu comme générant une « effémicité », alors que Pékin tente d’orienter la culture des jeunes, les idéaux de genre et la portée des grandes technologies.

Cette décision est la dernière des autorités à resserrer leur emprise sur le secteur technologique en difficulté et a déclenché un effondrement des cours des actions de certains des plus grands noms de l’industrie.

Mercredi, des responsables ont convoqué des entreprises de jeux, dont Tencent et NetEase, les deux leaders du marché chinois des jeux de plusieurs milliards de dollars, pour discuter de nouvelles restrictions sur l’industrie, qui a déjà reçu l’ordre de limiter le temps de jeu des enfants à trois heures par semaine.

Parmi les nouvelles cibles figurent les représentations médiatiques d’hommes, qui, selon les experts, sont une cause d’anxiété parmi la génération conservatrice et plus âgée des dirigeants du Parti communiste.

Ces derniers jours, les régulateurs ont ordonné aux radiodiffuseurs de résister aux « esthétiques anormales » telles que les hommes « pousses », appelant à des représentations plus masculines dans la programmation.

Tard mercredi, le fonctionnaire Xinhua l’agence de presse a rapporté les derniers décrets contre les jeux.

« Les contenus obscènes et violents et ceux qui nourrissent des tendances malsaines, telles que le culte de l’argent et l’effémicité, devraient être supprimés », a-t-il déclaré.

Les entreprises qui bafouent les règles seront punies, ont averti les autorités.

L’objectif est motivé par une perception parmi les sections de la société selon laquelle « les hommes efféminés sont physiquement faibles et émotionnellement fragiles », a déclaré le professeur agrégé de l’Université de Hong Kong, Geng Song, en inférant que les hommes « féminins » ne peuvent pas défendre la nation.

Song a ajouté que l’hétérosexualité est considérée comme la seule norme de genre, ce qui conduit à « l’anxiété » face à des représentations plus ambiguës de la sexualité et de l’identité.

Les actions dégringolent

« Certains dirigeants peuvent croire que le jeu excessif contribue également à un adoucissement du caractère chez les jeunes hommes », a déclaré Derek Hird, maître de conférences en études chinoises à l’Université de Lancaster. AFP.

Les derniers pourparlers ajoutent au renforcement de la surveillance des géants de la technologie sur le plus grand marché du jeu au monde, Pékin déployant des règles pour éliminer les excès de la culture chez les jeunes chinois – de la détérioration de la vue à la dépendance en ligne.

En plus de rompre avec l’objectif de profit et de gagner des fans, les entreprises de jeux ont également été invitées à « changer les règles du jeu et les conceptions induisant une dépendance », a déclaré Xinhua.

Les sociétés de jeux ont déjà renforcé les restrictions sur les mineurs, réduisant considérablement le temps de jeu en ligne des enfants à seulement trois heures par semaine pendant la période scolaire.

Tencent a déployé une fonction de reconnaissance faciale « patrouille de minuit » en juillet pour éradiquer les enfants se faisant passer pour des adultes pour contourner un couvre-feu.

Les investisseurs, déjà à l’affût des récentes mesures de répression, ont couru vers les collines jeudi, faisant chuter NetEase de 11% et Tencent de 8,5%.

D’autres géants de la technologie qui ont récemment été pris dans le collimateur de la Chine ont également été martelés, les titans du commerce électronique Alibaba et JD.com perdant chacun plus de 5,5%.

Les traders avaient prudemment racheté l’industrie au cours des dernières sessions dans l’espoir que la répression chinoise contre les entreprises privées pourrait s’atténuer.

« Cela démontre le risque pour ceux qui tentent d’appeler le fond avec tant d’incertitudes toujours en suspens », a déclaré Matthew Kanterman, analyste de Bloomberg Intelligence.

« Je ne pense pas que les nouvelles du jour au lendemain soient un grand écart par rapport à ce que nous savions déjà, mais la réaction signifie clairement la frilosité des investisseurs face à toute nouvelle réglementaire. »

