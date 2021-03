La Chine et la Russie vont construire une station spatiale sur la Lune: elle rivalisera avec la porte d’entrée de la NASA et l’Agence européenne

L’exploration spatiale est plus vivante que jamais. Alors qu’au cours des dernières semaines, trois missions ont conquis Mars, il y a maintenant plus de nouvelles pour une étoile plus proche de nous, la Lune. Un nouveau àL’accord Russie-Chine vise à construire une « Station scientifique lunaire internationale », qui concurrencera pleinement la base de passerelle permanente que la NASA planifie depuis un certain temps.





Les deux puissances spatiales travaillent sur cet accord depuis des mois et un accord a finalement été conclu. Un accord qui vient après que Roscosmos (l’agence spatiale russe) a refusé de faire partie du programme US Gateway pour construire une base lunaire. Au lieu de cela, ils construiront une station rivale en collaboration avec la Chine et tout autre pays ou entité souhaitant rejoindre le projet.

L’accord a été signé par le chef de l’agence spatiale chinoise, Zhang Kejian, et le chef de l’agence spatiale russe, Dmitri Rogozine. Nous verrons dans les mois à venir (peut-être des années) comment le projet évolue et à quoi chacun des pays va contribuer la construction de cette base lunaire.

Une station lunaire, la Chine et l’exploration spatiale

À quoi ressemblera cette station spatiale? Il n’y a pas beaucoup de détails pour le moment, ils disent qu’il s’agit « d’un complexe d’installations de recherche expérimentale créé à la surface et / ou dans l’orbite de la Lune ». En plus des expériences scientifiques, ils soulèvent la possibilité d’avoir une présence humaine permanente sur la Lune à long terme. En d’autres termes, comme la Station spatiale internationale actuelle, mais en orbite autour de la Lune et pas la Terre.

La construction de cette station lunaire est sans aucun doute un pas de géant pour la Chine. Alors que la Russie a déjà collaboré à la construction de la Station spatiale internationale avec les États-Unis, la Chine est quelque peu nouvelle dans ce domaine. Novice uniquement au sens figuré, car c’est l’une des puissances qui parie le plus sur l’exploration spatiale ces derniers temps. Ils ont d’abord atteint l’autre côté de la Lune, ont apporté des échantillons lunaires et ont atteint Mars.

Et pourquoi ne pas unir nos forces et créer une station unique, commune et meilleure? À ce jour, ce n’est pas viable. Une loi adoptée par le Congrès des États-Unis en 2011 interdit à la NASA de travailler avec la Chine en ce qui concerne l’exploration spatiale. Par conséquent, il nous sera difficile de voir une collaboration entre les deux puissances, ils essaieront plutôt d’attirer d’autres à leurs côtés pour les explorer séparément.

Pour sa part, Les États-Unis préparent la passerelle. Ce sera une station ou une base lunaire similaire à laquelle participeront la NASA, l’Agence spatiale européenne, le Japon et le Canada.

Via | .