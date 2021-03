La Chine et la Russie mènent une alliance pour répondre à «  l’empire  »

Seize pays ont rejoint le groupe intitulé «Groupe d’amis pour la défense de la Charte des Nations Unies» pour défendre la Charte des Nations Unies contre l’utilisation ou la menace de la force unilatérale et des sanctions, selon une note conceptuelle vue par ..

Outre la Russie, l’Iran et la Chine, les autres membres du collectif sont: la Corée du Nord, l’Algérie, l’Angola, la Biélorussie, la Bolivie, le Cambodge, Cuba, l’Érythrée, le Laos, le Nicaragua, Saint-Vincent-et-les Grenadines, la Syrie et le Venezuela.

Selon la note, le groupe a décrit qu’il y avait des attaques «sans précédent» contre le multilatéralisme et que l’imposition de mesures coercitives et le retrait des accords mondiaux étaient des signes d’unilatéralisme croissant.

«Le monde connaît une croissance de l’unilatéralisme, marquée par des actions isolationnistes et arbitraires, y compris l’imposition de mesures coercitives unilatérales ou le retrait des accords et institutions multilatéraux historiques, ainsi que des tentatives de saper les efforts critiques pour relever les défis communs et mondiaux. Le multilatéralisme fait actuellement l’objet d’une attaque sans précédent, qui à son tour menace la paix et la sécurité mondiales », exprime la note conceptuelle selon les médias.

Le mouvement des 16 pays intervient à un moment où le nouveau gouvernement du président américain Joe Biden renforce son engagement multilatéral avec ses alliés, renversant l’approche unilatérale préférée de l’ancien président, Donald Trump, tout en se concentrant sur une politique de «l’Amérique d’abord» »(America First, en traduction).

La Charte des Nations Unies est le traité fondamental des Nations Unies qui articule l’engagement de défendre les droits de l’homme et un large ensemble de principes liés aux «problèmes économiques, sociaux, sanitaires et connexes», ainsi que le maintien du «respect et du respect universels des droits de l’homme. « . Les droits de l’homme et les libertés fondamentales sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ».

En tant que charte, c’est un traité constitutif et tous les membres sont liés par ses articles. Le document a été signé en 1945 par 50 pays.

Cependant, un haut diplomate européen, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a répondu que: «Ces soi-disant amis sont ceux qui ont le plus violé la Charte. Peut-être devraient-ils commencer à respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales dans leur propre pays », a déclaré le diplomate cité par les médias.