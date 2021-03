La Chine et la Russie déclarent qu’elles vont unir leurs forces pour construire une base lunaire

La Chine et la Russie veulent construire une lune base.

Les deux pays ont accepté les plans mardi 9 mars, affirmant que la Station internationale de recherche lunaire (ILRS) serait « ouverte à tous les pays intéressés et partenaires internationaux ».

Le « mémorandum d’accord » entre les deux pays, annoncé par le Administration spatiale nationale chinoise (CNSA), a décrit l’ILRS comme une « base d’expériences scientifiques complète avec la capacité d’opération autonome à long terme, construite sur la surface lunaire et / ou sur l’orbite lunaire qui mènera des activités de recherche scientifique multidisciplinaires et multi-objectifs comme l’exploration et l’utilisation lunaire, l’observation lunaire, l’expérience scientifique de base et la vérification technique. «

En rapport: 5 Mythes et idées fausses sur Mars

En d’autres termes, la base sera suffisamment autonome pour fonctionner sans réapprovisionnement constant de la Terre. Il existera soit sur la surface lunaire, soit en orbite, soit les deux. Et ce sera un point de départ pour la science fondamentale, l’exploration et «l’utilisation» des ressources de la lune, ainsi qu’une preuve de concept pour les technologies nécessaires pour soutenir la vie humaine si loin de la terre .

En images: La Chine sur la lune! Une histoire des missions lunaires chinoises

Aucun des deux pays n’a jamais débarqué d’équipage humain sur la Lune, et ils n’ont pas fixé de date cible pour commencer la construction de l’ILRS. Cependant, la Russie reste l’un des principaux pays spatiaux après la course spatiale du XXe siècle, et la Chine a construit ces dernières années des stations spatiales et des sondes de plus en plus impressionnantes, comme 45Secondes.fr et site sœur 45secondes.fr ont signalé. Pendant les années entre le retrait de la navette spatiale en 2011 et le premier lancement de SpaceX avec équipage en 2020, les deux pays disposaient des seuls véhicules au monde capables de mettre des personnes en orbite.

Alors que la CNSA a déclaré que l’ILRS est ouverte à tout pays qui pourrait vouloir s’impliquer, et que les États-Unis ont travaillé avec des astronautes russes dans l’espace depuis les années 1970, la NASA ne travaille pas avec la Chine, car Le diplomate a rapporté . Le pays le plus riche du monde a gelé le projet de la Station spatiale internationale le plus peuplé du monde dans les années 1980 et 1990, puis le Congrès et le président Barack Obama ont interdit en 2011 à la NASA de collaborer de quelque manière que ce soit avec une entité chinoise ou pour des fournisseurs américains de vendre. parties satellites du comté.

Comme l’a écrit The Diplomat, ces mouvements n’ont pas empêché la Chine de construire ses propres stations spatiales. Et maintenant, alors que la Station spatiale internationale vieillit, il semble que la politique n’empêchera pas la Russie – le partenaire le plus important des États-Unis dans ce projet – d’apporter ses talents à cette collaboration. Mais, si la base lunaire est construite et qu’aucune règle ne change, la règle de non-collaboration peut empêcher les astronautes américains de visiter la première installation permanente sur la Lune.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.