La Chine est stricte sur les exportations de technologie: cela peut empêcher TikTok d’être vendu sans l’autorisation du gouvernement

La vente de TikTok à une entreprise américaine est parfois compliquée. Microsoft est le principal candidat pour “Western TikTok” comme nous l’avons vu à l’époque. Cependant, une nouvelle loi en Chine pourrait compliquer la vente ou même pas viable si les autorités du pays de l’Est le décident.





Comme expliqué dans WSJ, la Chine a approuvé nouvelles règles pour l’exportation des technologies chinoises à l’étranger. Ces réglementations se concentrent sur le contrôle de ce qui peut ou ne peut pas être exporté à l’étranger, en particulier des technologies que le gouvernement peut considérer comme sensibles. Il peut s’agir, par exemple, de technologies d’intelligence artificielle, de reconnaissance de texte ou de voix, de suggestions de contenu … Bref, la propriété intellectuelle qui, selon eux, pourrait mettre en danger la Chine.

La réponse aux États-Unis

C’est là que le jeu entre en jeu la vente de TikTok. Sa société mère ByteDance a accepté de vendre une partie de TikTok à une société aux États-Unis pour satisfaire aux exigences des États-Unis afin que le service puisse continuer à fonctionner. Les États-Unis ont accepté la proposition (avec une commission entre les deux) et plusieurs entreprises se battent déjà pour reprendre TikTok, avec Microsoft comme le plus discuté et d’autres comme Oracle, Walmart ou Twitter. Mais cela peut ne pas être suffisant pour parvenir à un accord.

Avec ces nouvelles règles du droit chinois, Le pays asiatique pourrait avoir le dernier mot pour la vente de TikTok à une entreprise en dehors de la Chine. S’ils considèrent que TikTok (en particulier ses algorithmes de recommandation) est une propriété intellectuelle, ByteDance aurait besoin d’une licence pour pouvoir vendre TikTok à quelqu’un aux États-Unis. Une réponse à l’ingérence du gouvernement américain en la matière.

Pour le moment on ne sait pas exactement comment cela peut influencer ces nouvelles règles dans la vente de TikTok. Cependant, un conseiller commercial du gouvernement a déclaré à l’agence de presse officielle Xinhua que ByteDance devrait envisager «sérieusement et prudemment» s’il fallait ou non arrêter ses négociations de vente.

Pendant ce temps, dans l’autre partie du monde, les États-Unis ont appliqué un veto le 6 août qui bloquer toutes les transactions avec ByteDance et demander un contrat de vente dans 45 jours. Le 14 août, cette ordonnance a été portée à 90 jours. Kevin Mayer, venu de Disney il y a quatre mois pour être PDG de TikTok, a démissionné la semaine dernière. TikTok, quant à lui, a poursuivi le gouvernement de Donald Trump.

Via | WSJ