La Chine envoie avec succès trois astronautes dans sa propre station spatiale : la première mission habitée depuis 2016

La Chine n’avait pas envoyé de mission habitée dans l’espace depuis cinq ans et maintenant, enfin, elle a recommencé. Hier, plus ou moins à 9h22 heure locale, Nie Haisheng, Liu Boming et Tang Hongbo ont participé à la mission Shenzou-12. (fusée Longue Marche 2F) qui a décollé du centre de lancement de satellites de Jiuquan (dans le désert de Badain Jaran, au nord-ouest de la Chine). A 9h43, la mission est déclarée « totalement réussie ».

Les trois astronautes sont partis pour la nouvelle station spatiale Tianhe, où trois mois vont passer tester les technologies nécessaires à la construction et à l’exploitation de la station. De la même manière, il est prévu qu’ils fassent des sorties extravéhiculaires. C’est l’une des 11 missions que la Chine a préparées pour construire sa nouvelle station spatiale, qui devrait être prête d’ici 2022.

11 missions, dont quatre habitées

Le premier lancement a eu lieu en avril et a servi à emporter dans l’espace l’un des modules clés pour construire la station spatiale : l’espace pour les astronautes. La seconde a eu lieu le mois dernier, lorsque la Chine a lancé le Tianzhou-2, un vaisseau spatial avec des fournitures pour les astronautes. Au total, le navire sera composé de trois modules qui seront la cabine, les laboratoires et le vaisseau cargo.

La Chine a l’intention de construire sa station spatiale dans 11 missions, dont quatre avec des fournitures et quatre d’entre elles habitées, et qu’il soit pleinement opérationnel d’ici 2022. C’est le troisième. Tianhe sera la première base spatiale permanente de la Chine et sera nettement plus petite que la Station spatiale internationale, environ un sixième. Cela, cependant, ne semble pas être un obstacle pour avoir votre propre télescope spatial de type Hubble.

Et pourquoi la Chine veut-elle avoir sa propre station spatiale ? Facile, car il n’a jamais eu accès à la Station spatiale internationale. L’ISS est exploitée par Roscosmos (Russie), Jaxa (Japon), CSA (Canada), ESA (Union européenne) et NASA (États-Unis) et des astronautes de 15 nationalités l’ont traversée, mais La Chine n’a pas. Jamais.

La Chine a été exclue de la Station spatiale internationale en 2011 par le Congrès des États-Unis en raison de problèmes de sécurité nationale. En gros la loi interdit les contacts officiels entre les programmes spatiaux des deux pays. C’est pourquoi la Chine a beaucoup investi dans son programme spatial et l’un de ses grands efforts est cette station spatiale, dont la durée de vie sera d’au moins dix ans. Il a également emmené un Rover vers Mars.

