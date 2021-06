La Chine envoie 3 astronautes vers une nouvelle station spatiale

La nouvelle station spatiale chinoise est sur le point d’accueillir ses premiers visiteurs humains.

le Shenzhou 12 mission lancée mercredi 16 juin depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan dans le nord-ouest de la Chine, s’élevant au sommet d’une fusée Longue Marche 2F à 21h22 HAE (0122 GMT et 9h22 heure de Pékin le 17 juin).

Shenzhou 12 – le premier vol spatial en équipage de la Chine depuis près de cinq ans – envoie trois astronautes à Tianhe (« Harmony of the Heavens »), le module central du nouvelle station spatiale Tiangong . Si tout se passe comme prévu, le trio passera trois mois à bord du Tianhe de 54 pieds (16,6 mètres) de long, effectuant une variété de tests et d’activités de maintenance.

Image 1 sur 5 Une fusée chinoise Longue Marche 2F lance trois astronautes de la mission Shenzhou 12 vers le nouveau module central de la station spatiale Tiangong du pays, Tianhe, depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan dans le nord-ouest de la Chine à 9 h 22, heure de Pékin, le 17 juin 2021. (Crédit image: CCTV) Image 2 sur 5 Une fusée chinoise Longue Marche 2F lance trois astronautes de la mission Shenzhou 12 vers le nouveau module central de la station spatiale Tiangong du pays, Tianhe, depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan dans le nord-ouest de la Chine à 9 h 22, heure de Pékin, le 17 juin 2021. (Crédit image: CCTV) Image 3 sur 5 Les trois astronautes chinois de Shenzhou 12 à l’intérieur de leur vaisseau spatial lors de leur lancement dans l’espace. (Crédit image: CCTV) Image 4 sur 5 Les quatre propulseurs de fusée et l’étage central de la fusée chinoise Longue Marche 2F se séparent de son étage supérieur (à droite) lors du lancement réussi de l’équipage de Shenzhou 12 vers la nouvelle station spatiale du pays. (Crédit image: CCTV) Image 5 sur 5 Une caméra à bord du vaisseau spatial chinois Shenzhou 12 a capturé cette vue de la Terre ci-dessous peu de temps après le déploiement du panneau solaire. (Crédit image: CCTV)

« Nous sommes honorés de prendre la tête d’une série de missions habitées pour la construction de la station spatiale, et nous avons de nombreuses attentes », a déclaré le commandant de Shenzhou 12, Nie Haisheng, lors d’une conférence de presse à Jiuquan le mardi 15 juin (16 juin, heure de Pékin). , selon l’agence de presse officielle chinoise Xinhua .

« Nous allons non seulement faire du module de base une » maison spatiale « , mais également effectuer une série de vérifications technologiques clés », a déclaré Nie. « Il y aura plus de tâches ardues et plus de défis. »

Nie avait déjà effectué deux voyages en orbite terrestre avant le lancement d’aujourd’hui, volant sur la mission Shenzhou 6 en 2005 et commandant Shenzhou 10 en 2013. Deux autres hommes le rejoignent sur Shenzhou 12 : Liu Boming, un vétéran de Shenzhou 7 en 2008, et Tang Hongbo, qui est un spaceflyer débutant.

Image 1 sur 3 L’équipage de la mission chinoise Shenzhou 12, le premier vol en équipage vers le nouveau module central de la station spatiale Tiangong du pays, Tianhe, fait ses adieux avant son lancement le 17 juin 2021.Ils sont (de gauche à droite) : Tang Hongbo, Liu Boming et Nie Haisheng . (Crédit image: CCTV) Image 2 sur 3 Le commandant chinois de Shenzhou 12, Nie Haisheng, salue le siège central après avoir atteint l’orbite le 17 juin 2021. La mission est le premier vol en équipage de la Chine vers sa nouvelle station spatiale. (Crédit image: CCTV) Image 3 sur 3 Les trois astronautes chinois de Shenzhou 12 à l’intérieur de leur vaisseau spatial lors de leur lancement dans l’espace. (Crédit image: CCTV)

Le lancement de Shenzhou 12 est le troisième des 11 qui seront nécessaires pour construire la nouvelle station spatiale chinoise, que la nation espère achever d’ici la fin de 2022. Le premier décollage de la construction a eu lieu le 28 avril envoyer Tianhe en orbite terrestre basse . Le deuxième est arrivé le 29 mai, élever le vaisseau cargo robotisé Tianzhou 2 , qui contenait plus de 6,6 tonnes de fournitures et est toujours attaché au module central.

Le lancement de Tianhe a suscité une certaine controverse, car l’énorme étage central de la fusée Longue Marche 5B du module a atteint l’orbite et s’est écrasé sur Terre de manière incontrôlable 10 jours plus tard. Mais ce problème ne s’est pas reproduit avec Tianzhou 2, qui a été lancé au sommet d’une fusée Longue Marche 7, ni avec Shenzhou 12.

Deux des huit missions d’assemblage restantes créeront des « modules de laboratoire » nommés Wentian et Mengtian, qui s’attacheront de chaque côté de Tianhe pour former un avant-poste en forme de T environ 15% aussi massif que le 450 tonnes Station spatiale internationale (ISS). Il y aura également trois autres vols de ravitaillement robotique et trois autres missions en équipage pendant la phase de construction de l’avant-poste, ont déclaré des responsables chinois de l’espace.

Ouvrant la voie

Shenzhou 12 a été le premier lancement en équipage de la Chine depuis octobre 2016, lorsque Shenzhou 11 a envoyé trois astronautes au Tiangong 2 prototype de laboratoire spatial pour un séjour d’un mois.

Comme son nom l’indique, le Tiangong 2 était le deuxième véhicule éclaireur de ce type, après le Tiangong 1, lancé en septembre 2011. (La Chine n’a pas acquis une telle expérience via l’ISS, car elle n’est pas partenaire du grand projet international. En fait, depuis 2011, la loi américaine a interdit à la NASA et au Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche de coopérer avec leurs homologues chinois sur les activités spatiales, à moins que le Congrès n’ait approuvé une telle coopération à l’avance.)

Une fusée chinoise Longue Marche 2F lance trois astronautes de la mission Shenzhou 12 vers le nouveau module central de la station spatiale Tiangong Tianhe depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan dans le nord-ouest de la Chine à 9 h 22, heure de Pékin, le 17 juin 2021. (Crédit image: CCTV)

Tiangong 1 a accueilli deux équipages de trois astronautes chacun : Shenzhou 9 et Shenzhou 10, arrivés respectivement en juin 2012 et juin 2013. Les deux équipages ont passé environ deux semaines à bord du laboratoire spatial.

Shenzhou 11 était la seule mission avec équipage à Tiangong 2. Mais la Chine a également envoyé le vaisseau spatial cargo robotique Tianzhou 1 au laboratoire spatial en avril 2017, effectuant une série de tests d’amarrage et de ravitaillement avec le cargo au cours des cinq mois suivants.

Les travaux de test technologique de Tiangong 1 et Tiangong 2 se sont terminés il y a plusieurs années, et les deux laboratoires spatiaux sont maintenant morts et disparus. Tiangong 1 est tombé sur Terre de manière incontrôlable en avril 2018, brûlant au-dessus de l’océan Pacifique. La Chine a abattu Tiangong 2 de manière contrôlée en juillet 2019, également au-dessus du Pacifique.

beaucoup de travail à faire

Tianhe est beaucoup plus grand et plus complexe que Tiangong 1 et Tiangong 2, qui mesuraient tous deux 34 pieds (10,4 m) de long. Le module de base récemment lancé comprend trois chambres indépendantes et trois fois plus d’espace intérieur que ses deux prédécesseurs, selon Xinhua.

Nie, Liu et Tang aideront Tianhe à être opérationnel. Le trio a quatre tâches principales au cours de leur mission de trois mois, a rapporté Xinhua, citant des responsables de l’Agence spatiale chinoise habitée.

Les astronautes testeront, vérifieront et exploiteront le module central et ses divers systèmes ; assembler et tester les combinaisons spatiales et effectuer deux sorties dans l’espace à l’extérieur de Tianhe ; mener des expériences scientifiques et technologiques et sensibiliser le public; et gérer et surveiller leur santé.

Les derniers mois ont été riches en actions pour le programme spatial chinois, et pas seulement à cause des lancements de Tianhe, Tianzhou 2 et Shenzhou 11. Le 14 mai, par exemple, la nation a fait atterrir son tout premier rover martien sur la planète rouge , et il continue d’opérer un rover sur la face cachée mystérieuse et largement inexplorée de la lune.