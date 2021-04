La Chine envisage de mélanger différents vaccins COVID-19 pour améliorer l’efficacité des injections, selon un haut responsable de la santé

Les autorités doivent « envisager des moyens de résoudre le problème selon lequel les taux d’efficacité des vaccins existants ne sont pas élevés », a rapporté le média chinois The Paper, citant Gao Fu, le chef du Center for Disease Control and Prevention.

Un homme reçoit un écouvillon pour le test du coronavirus dans un hôpital de Pékin. AP

Pékin: La Chine envisage de mélanger différents COVID-19 vaccins pour améliorer l’efficacité relativement faible de ses options existantes, a déclaré un expert de la santé de haut niveau lors d’une conférence.

Les autorités doivent « envisager des moyens de résoudre le problème selon lequel les taux d’efficacité des vaccins existants ne sont pas élevés », a déclaré le média chinois Le papier a rapporté, citant Gao Fu, le chef du Centre de contrôle et de prévention des maladies.

Ses commentaires marquent la première fois qu’un grand expert chinois fait publiquement allusion à l’efficacité relativement faible des vaccins du pays, alors que la Chine poursuit sa campagne de vaccination de masse et exporte ses vaccins dans le monde entier.

La Chine a administré environ 161 millions de doses depuis le début des vaccinations l’année dernière – la plupart des gens auront besoin de deux vaccins – et vise à inoculer complètement 40% de sa population de 1,4 milliard d’ici juin.

Mais beaucoup ont mis du temps à s’inscrire aux coups, la vie étant en grande partie revenue à la normale à l’intérieur des frontières chinoises et les épidémies nationales sous contrôle.

Gao a déjà souligné le meilleur moyen de prévenir la propagation du COVID-19 est la vaccination et a déclaré dans une récente interview aux médias d’État que la Chine avait pour objectif de vacciner 70 à 80% de sa population entre la fin de cette année et la mi-2022.

Lors de la conférence de Chengdu samedi, Gao a ajouté qu’une option pour surmonter le problème d’efficacité consiste à alterner l’utilisation de doses de vaccin qui exploitent différentes technologies.

C’est une option que les experts de la santé en dehors de la Chine étudient également.

Gao a déclaré que les experts ne devraient pas ignorer les vaccins à ARNm simplement parce qu’il existe déjà plusieurs coronavirus jabs dans le pays, appelant à un développement plus poussé, a rapporté The Paper.

Actuellement, aucun des vaccins chinois approuvés sous condition pour le marché n’est un vaccin à ARNm, mais les produits qui utilisent cette technologie incluent ceux du géant pharmaceutique américain Pfizer et de la start-up allemande BioNTech, ainsi que de Moderna.

La Chine a quatre vaccins conditionnellement approuvés, dont les taux d’efficacité publiés restent inférieurs aux vaccins rivaux de Pfizer-BioNTech et Moderna, qui ont respectivement des taux de 95% et 94%.

Le Chinois Sinovac a précédemment déclaré que des essais au Brésil avaient montré une efficacité d’environ 50% dans la prévention des infections et de 80% dans la prévention des cas nécessitant une intervention médicale.

Les vaccins de Sinopharm ont des taux d’efficacité de 79,34% et 72,51% respectivement, tandis que l’efficacité globale de CanSino est de 65,28% après 28 jours.

