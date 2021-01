La Chine entame une 2021 chargée dans l’espace avec le lancement d’un satellite de communication

Le lancement du satellite de communication Tiantong 1-03 mardi 19 janvier a marqué le début d’une année très chargée dans l’espace pour la Chine.

Une fusée Long March 3B a décollé à 11 h 25 HNE le 19 janvier (16 h 25 GMT, 12 h 25 heure locale le 20 janvier) depuis le centre de lancement de satellites Xichang dans les collines de la province chinoise du Sichuan.

Un peu moins d’une heure plus tard, la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), principal contractant spatial chinois, a confirmé que le satellite avait été inséré avec succès sur une orbite de transfert géosynchrone – un chemin que les satellites empruntent pour atteindre une orbite géostationnaire au-dessus de la Terre.

Dans les semaines suivantes, le satellite atteindra sa position prévue en orbite géostationnaire. À une altitude de 22 236 miles (35 786 kilomètres), le satellite orbitera à une vitesse qui le maintient effectivement fixé sur un point de la Terre en dessous, ce qui rend ces orbites très utiles pour fournir des services de communication stables.

Vidéo: Être mis à feu! Le premier lancement de la Chine en 2021 est le satellite Tiantong 1-03

En relation: Les dernières nouvelles sur le programme spatial chinois

La fusée Longue Marche 3B sur la rampe de lancement du centre de lancement de satellites Xichang dans la province chinoise du Sichuan. (Crédit d’image: CASC)

Comme l’indique la numérotation, Tiantong 1-03 est le troisième satellite de la série Tiantong-1. Il est basé sur la plate-forme satellite Dongfanghong-4 (DFH-4) développée par la China Academy of Space Technology (CAST), une filiale majeure de CASC, d’une masse d’environ 11500 livres (5200 kilogrammes).

Le satellite fonctionne sur la fréquence de la bande S, fournissant des services de communications mobiles. Une fois sur son orbite prévue, le satellite sera mis en réseau avec les satellites Tiantong 1-01 et Tiantong 1-02 pour améliorer l’efficacité des ressources et les capacités de service du système, selon CAST.

Décollage de la fusée Long March 3B transportant Tiantong 1-03. (Crédit d’image: CASC)

Le trio de satellites Tiantong 1 mettra en place un réseau mobile avec des installations au sol pour fournir « des services de communications mobiles par tous temps, à tout moment, stables et fiables tels que la voix, les messages courts et les données », selon le média chinois. Xinhua, aux utilisateurs «en Chine et dans ses environs, au Moyen-Orient, en Afrique et dans d’autres régions, ainsi que dans la plupart des zones maritimes de l’océan Pacifique et de l’océan Indien».

Les satellites sont exploités par China SatCom, spécialisée dans les services de communication et de diffusion par satellite.

Le satellite Tiantong 1-03 à l’intérieur de son carénage de charge utile lors de l’empilement. (Crédit d’image: CASC)

Le lancement était le premier de plus de 40 lancements que CASC prévoit cette année. Les sociétés de lancement commerciales chinoises, notamment Expace, Landspace, iSpace et Galactic Energy, devraient également mener leurs propres missions en 2021.

Xichang est l’un des ports spatiaux les plus fréquentés au monde, bien qu’il soit situé dans une partie reculée du sud-ouest de la Chine. Zhang Xueyu, directeur du centre de lancement, a déclaré aux médias chinois qu’il procéderait à 21 autres lancements spatiaux cette année.

Le port spatial côtier de Wenchang relève de l’administration de Xichang, ce qui signifie que ce chiffre de 21 lancements supplémentaires comprend probablement les lancements majeurs liés à la station spatiale attendus de Wenchang dans les mois à venir.

Il y avait deux missions en 2021 avant le lancement du Long March 3B en Chine. Un Falcon 9 a envoyé Turksat 5A en orbite synchrone géosynchrone le 7 janvier, suivi de la mission historique LauncherOne de Virgin Orbit qui a transporté 10 CubeSats en orbite terrestre basse le 17 janvier.

Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.