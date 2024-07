La Chine écrase les Etats-Unis avec 6 fois plus de brevets déposés (38 210) dans ce domaine hautement stratégique

L’ascension de la Chine dans la course mondiale des brevets d’IA Générative.

La Chine domine désormais le domaine des brevets en intelligence artificielle générative (GenAI), surpassant les États-Unis par une marge considérable. Selon un rapport récent de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), la Chine a déposé plus de 38 000 brevets dans ce secteur entre 2014 et 2023, ce qui représente six fois le nombre de dépôts effectués par les États-Unis durant la même période.

Croissance Explosive de la GenAI et Dominance Chinoise

L’intelligence artificielle générative, qui englobe des technologies capables de créer du contenu textuel, visuel et sonore de manière autonome, a connu une croissance fulgurante ces dernières années. Le rapport de l’OMPI révèle que plus de 50 000 demandes de brevets liées à la GenAI ont été déposées au niveau mondial au cours de la dernière décennie, dont un quart rien qu’en 2023. La répartition géographique de ces brevets illustre clairement la prédominance chinoise avec 38 210 inventions brevetées, reléguant loin derrière les États-Unis (6 276 brevets), la Corée du Sud (4 155), le Japon (3 409) et l’Inde (1 350).

Principaux Acteurs et Innovations

Les entreprises et institutions chinoises dominent le classement des principaux déposants de brevets. Tencent Holdings se distingue avec 2 074 inventions, suivi de Ping An Insurance (1 564) et de Baidu (1 234). L’Académie des Sciences Chinoise, avec 607 inventions, et IBM, seule entreprise non chinoise du top cinq avec 601 inventions, complètent ce classement.

Applications Spécifiques de la GenAI

Le rapport met également en avant les applications spécifiques de la technologie GenAI, avec une prédominance des données d’image et de vidéo, représentant 17 996 inventions. Les applications basées sur le texte suivent avec 13 494 brevets, tandis que les inventions liées à la parole et à la musique atteignent un total de 13 480. Les brevets pour les données moléculaires, génétiques et protéiques ont également connu une forte croissance, avec 1 494 inventions déposées depuis 2014 et une croissance annuelle moyenne de 78% au cours des cinq dernières années.

Impact et Perspectives Futures

Les applications actuelles de la GenAI, telles que les chatbots, améliorent déjà les expériences des services clients, mais l’avenir promet des transformations encore plus radicales. De la recherche scientifique à la sécurité, en passant par le développement de médicaments, l’édition et le transport, la GenAI est prête à remodeler le paysage économique mondial. Daren Tang, directeur général de l’OMPI, souligne : « La GenAI est devenue une technologie de rupture capable de transformer notre manière de travailler, de vivre et de nous divertir. »

La Course Continue

Actuellement, les brevets GenAI représentent 6% de l’ensemble des brevets d’IA dans le monde. Cependant, la croissance significative des dépôts de brevets depuis l’introduction de l’architecture des réseaux neuronaux profonds en 2017 indique que le domaine est en pleine expansion.

Ce rapport conclut que bien que la Chine mène actuellement dans le domaine des brevets GenAI, la course à l’innovation en IA générative est loin d’être terminée, suggérant une compétition technologique mondiale intense pour les années à venir.

Source : WIPO