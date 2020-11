La Chine doit fermer les anciennes et nouvelles centrales au charbon pour atteindre son objectif de neutralité carbone d’ici 2060

Agence France-Presse23 nov.2020 12:21:05 IST

La Chine doit arrêter de construire de nouvelles centrales au charbon et augmenter sa capacité éolienne et solaire si elle veut devenir neutre en carbone d’ici 2060, ont déclaré vendredi des chercheurs.

Un nouveau rapport publié par le Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur basé à Helsinki a averti que la surcapacité des usines existantes et de nouvelles usines en cours de construction signifie qu’il sera difficile pour Pékin d’atteindre l’objectif climatique tant loué promis par le président Xi Jinping plus tôt dans la journée. an.

L’organisation de recherche a appelé le gouvernement chinois à fermer toutes les nouvelles centrales électriques au charbon construites à partir de 2020 et à doubler la croissance de l’énergie éolienne et solaire au cours de la prochaine décennie.

Le pays devrait viser à réduire sa flotte de charbon à environ 680 gigawatts d’ici 2030 – au lieu des plans actuels de l’étendre à environ 1300 gigawatts, a-t-il déclaré.

Sans une intervention politique appropriée pour mettre hors service ces usines excédentaires tôt et arrêter la construction de nouvelles, les chercheurs ont affirmé que le niveau de dioxyde de carbone émis par la Chine ne présenterait presque aucune réduction par rapport au niveau de cette année.

« La section de puissance doit atteindre zéro émission dès que possible », indique le rapport.

« L’énergie au charbon devrait être supprimée rapidement de manière rentable. »

Dans le cadre du plan visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2060, la Chine s’est également engagée à atteindre ses émissions de carbone maximales d’ici 2030, ce qui, selon les chercheurs, a besoin d’électricité au charbon pour commencer à réduire presque immédiatement.

« Tant que la consommation de charbon continuera de baisser de manière significative, le pic des émissions de carbone avant 2030 sera un objectif relativement réalisable », a déclaré Yuan Jiahai, professeur à la North China Electric Power University, dans le rapport.

Selon le rapport, un moyen d’atteindre cet objectif est de fixer un prix élevé du carbone sur le marché du commerce du carbone, incitant à son tour les émetteurs de carbone à réduire la production d’électricité à partir du charbon.

Le rapport a également appelé à une coordination entre le gouvernement chinois, les groupes de réflexion et d’autres ONG pour assurer la visibilité et la transparence du processus.

La promesse de carbone de la Chine, annoncée en septembre dans un discours de Xi aux Nations Unies, a été une surprise car Pékin s’est fortement appuyée sur le charbon pour stimuler son émergence économique de la pauvreté au statut de superpuissance au cours des dernières décennies.

