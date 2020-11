La Chine diffuse en direct des images de son sous-marin habité visitant la partie la plus profonde de la Terre – Mariana Trench

Agence France-Presse24 nov.2020 12:52:19 IST

Vendredi, la Chine a diffusé en direct des images de son nouveau submersible habité stationné au fond de la fosse des Mariannes, dans le cadre d’une mission historique dans la vallée sous-marine la plus profonde de la planète.

Le “Fendouzhe”, ou “Striver”, est descendu de plus de 10 000 mètres dans la tranchée sous-marine de l’océan Pacifique occidental avec trois chercheurs à bord, un radiodiffuseur d’État CCTV m’a dit.

Seule une poignée de personnes ont visité le fond de la fosse des Mariannes, une dépression en forme de croissant dans la croûte terrestre qui est plus profonde que le mont Everest est haut et long de plus de 2550 kilomètres.

Les premiers explorateurs ont visité la tranchée en 1960 lors d’une brève expédition, après quoi il n’y avait eu aucune mission jusqu’à ce que le réalisateur hollywoodien James Cameron fasse le premier voyage en solo au fond en 2012.

Cameron a décrit un environnement «désolé» et «étranger».

Des séquences vidéo filmées et relayées par une caméra en haute mer cette semaine ont montré le submersible chinois vert et blanc se déplaçant dans une eau sombre entourée de nuages ​​de sédiments alors qu’il se posait lentement sur le fond marin.

Fendouzhe, qui a effectué plusieurs plongées ces derniers jours, avait établi plus tôt ce mois-ci un record national de 10909 mètres pour la plongée en haute mer habitée après avoir atterri dans le point le plus profond connu de la tranchée, Challenger Deep, juste à côté du monde de 10927 mètres. record établi par un explorateur américain en 2019.

La mission du 10 novembre a diffusé la première vidéo en direct au monde de Challenger Deep.

Ressources en haute mer

Le submersible, équipé de bras robotiques pour prélever des échantillons biologiques et de «yeux» sonars qui utilisent des ondes sonores pour identifier les objets environnants, effectue des plongées répétées pour tester ses capacités.

Il transporte tellement d’équipement que les ingénieurs ont ajouté une saillie en forme de front bulbeuse contenant des matériaux flottants au navire pour aider à maintenir son équilibre.

Fendouzhe, le troisième submersible habité en eaux profondes de Chine, observe “les nombreuses espèces et la répartition des êtres vivants sur les fonds marins”, ont déclaré des scientifiques à bord à CCTV.

La pression de l’eau au fond de la tranchée est écrasante de huit tonnes par pouce carré, environ mille fois la pression atmosphérique au niveau de la mer, mais les scientifiques ont trouvé que les eaux sombres et glaciales de la tranchée grouillaient de vie.

Les chercheurs chinois collecteront des spécimens pour leurs travaux, CCTV m’a dit.

Des études antérieures ont trouvé des communautés florissantes d’organismes unicellulaires survivant sur des déchets organiques qui s’étaient installés sur le fond de l’océan, mais très peu de gros animaux.

La mission mènera également des recherches sur les «matériaux des eaux profondes», CCTV dit, alors que la Chine progresse dans l’exploitation minière en eaux profondes.

Beijing a mis en place ce mois-ci un centre de formation et de recherche conjoint avec l’Autorité internationale des fonds marins, qui formera des professionnels sur la technologie des grands fonds marins et mènera des recherches sur l’exploitation minière de minéraux précieux au fond de l’océan.

Fendouzhe devrait établir des normes pour les futurs navires de haute mer chinois.

“Il faut plus de deux essais avant que nous puissions l’appeler un véritable succès”, a déclaré mardi à CCTV Zhu Min, un chercheur à l’Académie chinoise des sciences impliqué dans la mission.

