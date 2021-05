La Chine dévoile les photos du premier Mars du rover Zhurong

La Chine a publié les premières photographies prises par son rover Zhurong, qui a atterri sur Mars vendredi soir (14 mai) dans le cadre de la visite du pays. Tianwen-1 mission.

La China National Space Administration (CNSA), qui dirige la mission, a publié deux Mars photographies prises par le rover: une en couleur et une en noir et blanc. Les deux images montrent des parties du rover et de son atterrisseur sur fond d’Utopia Planitia, la vaste plaine septentrionale que Zhurong explorera au cours de sa mission.

Cette photo est la première vue couleur de Mars depuis le rover chinois Zhurong, regardant vers l’arrière, depuis son point d’atterrissage dans une plaine d’Utopia Planitia après un atterrissage le 14 mai 2021. Cette image a été publiée le 19 mai 2021. (Crédit d’image: Administration spatiale nationale de Chine)

L’image couleur montre une vue regardant vers l’arrière de Zhurong depuis une caméra de navigation au-dessus du pont principal du rover. Les panneaux solaires sont visibles, tout comme certaines roches et caractéristiques de surface. L’image en noir et blanc provient d’une caméra d’évitement d’obstacles à l’avant du rover. Il a été capturé avec un objectif grand angle qui a également révélé une vue de l’horizon de Mars au loin, ainsi que deux instruments radar souterrains sur le rover lui-même.

En plus des photos de la surface, CNSA a également publié deux courtes vidéos de l’orbiteur et de la capsule d’atterrissage du rover Zhurong se séparant lors de la manœuvre de vendredi. Les deux vidéos proviennent de caméras sur l’orbiteur et montrent la capsule qui s’éloigne.

Cette vue en noir et blanc de Mars est une photo prise par une caméra de navigation du rover chinois sur Mars Zhurong, publiée le 19 mai 2021 environ 4 jours après l’atterrissage. La rampe vers la surface martienne depuis l’atterrisseur de Zhurong est visible, tout comme deux instruments radar souterrains sur le rover et l’horizon martien dans la vue grand angle. (Crédit d’image: Administration spatiale nationale de Chine)

Atterrissage réussi de la Chine sur Mars fait du pays le deuxième pays à avoir réussi à atterrir en douceur sur Mars, rejoignant les États-Unis. L’Union soviétique et l’Agence spatiale européenne ont également envoyé des missions à la surface de la planète rouge, mais ces atterrissages n’ont pas été couronnés de succès. L’arrivée de Zhurong porte à trois le nombre de rovers actifs sur Mars, rejoignant les rovers Curiosity et Perseverance de la NASA.

L’atterrissage fait partie de la mission chinoise Tianwen-1, qui était également le premier orbiteur Mars réussi du pays; La Chine a été la sixième entité à marquer cet accomplissement en février. Tianwen-1 se traduit par «Questions célestes»; le nom Zhurong honore un ancien dieu du feu chinois.

Le six-roues, 530 livres. (240 kilogrammes) Le rover Zhurong porte six instruments qu’il utilisera pour étudier la géologie et le climat dans la région d’Utopia Planitia. Le rover est censé fonctionner pendant environ trois mois.

Image 1 sur 2 Ce bref intervalle de temps capture le moment de la séparation alors que le rover et l’atterrisseur Zhurong de la Chine quittent l’orbiteur Tianwen 1 pour descendre sur Mars. (Crédit d’image: Administration spatiale nationale de Chine) Image 2 sur 2 Une autre vue de la capsule de descente du rover Zhurong en Chine se séparant de l’orbiteur Tianwen 1 pour un atterrissage sur la planète rouge en mai 2021. (Crédit d’image: Administration spatiale nationale de Chine)

Zhurong prochain jalon devrait se produire vendredi ou samedi (21 mai ou 22 mai), lorsque le rover descendra la paire de rampes vues dans la nouvelle image en niveaux de gris pour atteindre la surface martienne proprement dite.

