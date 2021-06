La Chine dévoile le plus grand modèle d’apprentissage en profondeur de l’histoire : 10 fois plus grand que le GPT-3 d’Open AI

Le GPT-3 d’Open IA a fait sensation il y a quelques mois lorsqu’il a impressionné le monde avec ses capacités de génération de contenu. Avec 175 millions de paramètres GPT-3 ressemblait à une vraie bête, maintenant un le nouveau modèle d’apprentissage profond chinois fait cela et plus encore grâce à ses 1,75 milliard de paramètres.





L’Académie d’intelligence artificielle de Pékin (BAAI) a dévoilé la dernière version de son modèle d’apprentissage en profondeur pré-formé lors d’un événement sur l’IA à Pékin. Connu sous le nom de Wudao (signifie « compréhension des lois naturelles »), ce modèle est le plus grand au monde avec 1750 millions de paramètres.

La version initiale de Wudao est sortie en mars, mais elle a été rapidement remplacée par une version beaucoup plus grande, qui est cette nouvelle version de Wudao 2.0. Le but a été générer la plus grande IA au monde car selon le Dr Zhang Hongjiang, président de la BAAI : « la voie vers l’intelligence artificielle générale passe par les grands modèles et les gros ordinateurs. »

Une centrale électrique pour l’IA

L’intention de Wudao est créer une intelligence artificielle cognitive génèrel qu’elle est renforcée par les données et les connaissances d’une double manière. Faites en sorte que l’IA pense comme un humain et évolue cognitivement comme un esprit humain.

Les responsables de BAAI sont imaginez un modèle à grande échelle avec une immense puissance de calcul qui permet de générer une intelligence artificielle générale. Une sorte de base centrale pour offrir des services d’intelligence artificielle et en même temps se nourrir de plus de données et de connaissances.

Selon le Dr Zhang Hongjiang, c’est analogue à une centrale électrique, qui est censée convertir des carburants (des données dans ce cas) en énergie, en capacités intelligentes dans ce cas pour alimenter diverses applications d’intelligence artificielle. » Wudao comme centre névralgique d’un réseau d’intelligence artificielle déployés dans toute la structure technologique de la société chinoise.

Le facteur important ici est savoir comment le faire évoluer et avoir la capacité de le faire. Mais en Chine, ils semblent déterminés à le faire. Comme nous l’avons vu, le projet pour les prochaines années du pays est de devenir un leader technologique, et l’intelligence artificielle y joue un rôle très important. Et le reste du monde semble être contre lui.

Via | Engagé