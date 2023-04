La Chine développe son propre ChatGPT. Le problème? Il veut que je sois gentil avec le parti communiste

Le gouvernement chinois veut entrer pleinement dans la course à l’IA, mais il ne veut pas le faire à n’importe quel prix et a préparé une série de restrictions avant de s’y lancer.

La Chine veut créer son propre ChatGPT.

intelligence artificielle C’est la dernière tendance de l’industrie technologique.. Aujourd’hui, presque tout le monde parie sur le développement de modèles de génération d’images comme Stable Diffusion, ou de modèles de langage comme ChatGPT. Ce modèle est actuellement le plus connu et a les faveurs de Microsoft, qui l’a même intégré à SwiftKey.

De nombreux concurrents ont tenté de reproduire le succès de ChatGPT. Sans aller plus loin, Google a lancé sa propre alternative, connue sous le nom de Bard, mais il ne semble pas qu’il puisse rivaliser sur un pied d’égalité avec ChatGPT, même s’il a réussi à corriger certains bugs. Parmi ces concurrents figure la Chine, qui essayer de créer votre propre ChatGPT.

Un ChatGPT épris du Parti communiste chinois ?

Comme publié dans Business Insider, le gouvernement chinois vient de mettre les pieds dans des modèles de langage basés sur l’IA. Cependant, le « ChatGPT chinois » doit respecter quelques locaux importants: il doit omettre la discussion de certains moments historiques considérés comme sensibles et doit éviter de critiquer les dirigeants du pays.

Ces restrictions impliquent que le contenu généré par ce modèle de langage doit « reflètent les principales valeurs socialistes » et éviter de donner des informations qui pourraient porter atteinte au pouvoir de l’État ou à l’unité nationale. Inutile de dire que nous ne sommes pas du tout surpris.

Les entreprises qui se consacrent à la création de ces chatbots doivent également s’assurer que le contenu en texte ou en images qu’ils peuvent générer respecter et respecter la loi sur le droit d’auteur. Il sera obligé d’enregistrer les algorithmes qui sont utilisés auprès des autorités compétentes, selon le support.

Pour l’instant, il semble que les entreprises chinoises ils auront du mal à rivaliser avec leurs rivaux américains. Non seulement à cause des restrictions imposées par les pouvoirs en place (ce qui ralentira son développement), mais aussi à cause de l’avantage considérable que des entreprises comme OpenAI, Microsoft et Google ont dans la course à l’IA.

Cependant, étant donné que les IA peut être très fantaisiste et renvoyant de fausses informations aux utilisateurs, la nature imprévisible de la technologie peut être un cauchemar pour le gouvernement chinois. Leurs tentatives de contrôler leur propre ChatGPT peuvent être très pénibles, les empêchant peut-être d’imposer leur propre récit.

Du milieu, il est également souligné que ce mouvement pourrait être une sorte de réponse à « Imitation ChatGPT » a émergé dans le géant asiatique, qui a conduit le gouvernement à interdire de mentionner le modèle d’IA dans les médias et tout moyen de contourner les restrictions d’accès par des tiers.

