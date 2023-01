La Chine continue d’étendre son programme spatial et dévoile son plan de lancement du plus grand télescope optique d’Asie

2 janvier 2023 18:36:26 IST

L’Université de Pékin en Chine a dévoilé son projet de construire le plus grand télescope optique d’Asie et de combler l’écart en matière de capacités d’astronomie avec le reste du monde. Cette décision intervient au milieu du programme spatial en expansion de la Chine après avoir été exclue des collaborations spatiales mondiales à la demande de la NASA et laissée isolée pendant des années.

Le projet vise à créer le premier étage du télescope, qui aura une ouverture de 6 mètres de large, d’ici 2024. Plus tard, dans 6 ans, un module différent lui sera attaché, qui aura une ouverture de 8 mètres. . Le projet s’appelle Expanding Aperture Segmented Telescope ou EAST en anglais.

Selon un communiqué publié par l’Université de Pékin, le télescope « améliorera considérablement les capacités d’observation de la Chine en astronomie optique ».

L’abréviation EAST est appropriée puisque l’installation deviendrait le premier télescope optique de classe mondiale dans l’hémisphère oriental. Les plus grandes installations du monde à ce jour se trouvent dans l’hémisphère occidental sur des sites autour du Mauna Kea à Hawaï, d’Atacama au Chili et des îles Canaries au large de la côte nord-ouest de l’Afrique, et sont contrôlées par une coalition de nations dirigée par les États-Unis.

La première phase du télescope EAST envisage la construction d’un miroir composé de 18 segments de miroir hexagonaux, ressemblant au miroir pour le télescope spatial James Webb de la NASA. Le miroir aurait un diamètre d’environ 6 mètres pieds, encore une fois similaire à celui de JWST.

Cependant, contrairement au JWST qui orbite à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, le télescope EAST serait construit sur la montagne Saishiteng près de la ville de Lenghu dans la province de Qinghai sur le plateau tibétain à une altitude d’environ 4200-4500 mètres. La deuxième phase ajouterait un anneau de 18 segments hexagonaux supplémentaires autour du miroir, l’étendant à un diamètre supérieur à 8 mètres.

L’Université de Pékin estime que le projet coûtera entre 500 et 600 millions de yuans ou 69 à 84 millions de dollars. L’université note également que l’astronomie joue un rôle important dans la technologie et le développement social, et que le prix Nobel de physique 2020 a été décerné aux scientifiques qui ont découvert le trou noir au centre de la Voie lactée à l’aide de puissants télescopes optiques, dont les télescopes jumeaux Keck au sommet. Mauna Kea et le Very Large Telescope (VLT) dans le désert d’Atacama au Chili.

EAST serait également un ajout assez important aux capacités d’astronomie croissantes de la Chine. Le pays a construit le plus grand radiotélescope à ouverture unique du monde appelé FAST et prévoit de lancer un grand observatoire spatial connu sous le nom de Xuntian dès la fin de 2023. La Chine a également lancé son propre station spatiale appelée la station spatiale Tiangong le mois dernier, après avoir achevé la construction et l’amarrage de son dernier module fin 2022.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?