La Chine choisit les meilleurs mobiles de 2020: aucun signe de Samsung ou d’Apple

En Chine, ils ont choisi les meilleurs smartphones de 2020 et il y a quelques surprises.

Chaque fois qu’une année se termine et que nous en commençons une autre, il est temps de faire des tops. Les meilleurs téléphones de l’année, les meilleurs téléphones économiques, les meilleurs smartphones haut de gamme et ainsi de suite indéfiniment.

Cette fois, nous ne serons pas ceux qui feront un top mais ce seront les utilisateurs de Chine. Parce que Sina, l’un des magazines / portails en ligne les plus lus du pays asiatique, a organisé son propre événement appelé « Technology Billboard » dans lequel, parmi de nombreux autres prix, ils ont choisi les meilleurs smartphones de 2020.

Ce sont les meilleurs smartphones de 2020 pour un prestigieux magazine en ligne chinois

En premier lieu, nous devons montrer que les Chinois sont bien à eux, donc nous ne trouverons pas de marques qui ne sont pas de leur propre pays. Cela signifie qu’aucune trace de marques aussi importantes que Samsung (Corée du Sud) ou Apple (États-Unis), deux des entreprises qui ont créé les meilleurs smartphones cette année. Curieuse.

Mais passons à l’important, Les meilleurs téléphones de 2020 pour une grande partie de la population chinoise. En Occident, nous ne serons sûrement pas d’accord sauf dans quelques élections, mais voici ce qu’il y a:

Meilleur téléphone à écran: OnePlus 8 Pro

Téléphone le plus innovant: Xiaomi Mi 10 Ultra

Téléphone avec le meilleur appareil photo pour les selfies: LIVE S7

Meilleur téléphone de conception: OPPO Reno5

Meilleur téléphone haut de gamme: HUAWEI Mate 40 RS Porsche Design

Il ne fait aucun doute que les smartphones chinois sont de plus en plus populaires à un point tel que la moitié des appareils mobiles vendus sont d’origine chinoise, mais nous sommes tout aussi curieux qu’il n’y ait pas de marques d’origine non chinoise sur la liste, surtout si l’on considère faites attention à cela Des téléphones tels que le Samsung Galaxy S20, le Samsung Galaxy Note20 Ultra, le Samsung Galaxy S20 FE ou l’iPhone 12 ont été parmi les terminaux les plus populaires de l’année dernière.

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, nous pouvons trouver des terminaux chinois spectaculaires et la plupart d’entre eux à des prix très compétitifs qui confirmez qu’en effet vous n’avez pas besoin de dépenser une fortune pour avoir un bon haut de gamme dans votre poche. Donc, si vous avez besoin d’un smartphone avec le meilleur rapport qualité-prix du marché, vous savez déjà où chercher.

