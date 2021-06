La Chine cherche à placer le premier humain sur Mars d’ici 2033 : c’est sa feuille de route ambitieuse

Dans la nouvelle course à l’espace, la Chine est celle qui transporte le plus de vitesse. Après avoir annoncé son objectif d’installer une base permanente sur la Lune aux côtés de la Russie, le pays asiatique a les yeux rivés sur Mars. Ils disent que enverra une mission habitée sur Mars (la première de l’histoire) d’ici 2033. S’ils le font, ils devanceront les États-Unis, la Russie et toute autre nation.





Les médias d’État chinois ont publié les déclarations des autorités à cet égard lors de la Conférence mondiale sur l’exploration spatiale de 2021 qui s’est tenue jeudi dernier. Wang Xiaojun, directeur de l’Académie chinoise de technologie des véhicules de lancement, l’une des sociétés aérospatiales publiques du pays, a été le seul à en faire rapport. Dit le pays a prévu cinq missions vers Mars.

Cinq missions, dix ans, une base permanente et le « Stairway to Heaven »

Wang Xiaojun a indiqué que la Chine prévoyait d’envoyer un total de cinq missions sur la planète rouge. Les missions auront lieu entre 2033 et 2043. Tout au long de cette décennie, ils espèrent envoyer les premiers humains sur Mars. Cependant, la Chine a des plans ambitieux à la fois avant que les humains ne mettent le pied sur Mars et après.

Comme ils l’ont expliqué, ils doivent d’abord faire plus de missions sans pilote avant d’envoyer des gens là-bas. Parmi eux, les déjà présents sur Mars ainsi que les futurs pour apporter des échantillons de la planète martienne se démarquent. Une fois qu’ils auront les échantillons et pourront mieux étudier la surface de Mars, ils réfléchiront à la manière de commencer à y installer une base permanente.

L’objectif de la Chine est lancer la première mission habitée vers Mars en 2033. Pendant les dix prochaines années, ils construiront la base permanente à la surface de Mars. Mais il y a plus, une « troisième phase » dans laquelle ils espèrent établir un réseau de communication stable entre Mars et la Terre avec des missions régulières. Pour rendre cela plus réalisable, ils proposent même un « Stairway to Heaven », qui est une série de stations à mi-chemin pour que les astronautes puissent s’y arrêter pendant le voyage.

Qu’ils soient les premiers ou non, ce qui est clair, c’est qu’ils ont les plans les plus ambitieux à ce jour. La Chine a été la seule organisation à proposer une date précise pour ses missions habitées sur Mars. Pour le reste, celui qui semble se rapprocher est SpaceX avec son Starship. Bien entendu, Elon Musk n’a pas encore donné de date précise pour y envoyer des humains.

Le grand obstacle ici n’est autre que l’argent. Les programmes spatiaux demandent beaucoup d’argent, surtout si vous prévoyez d’aller jusqu’à Mars. Que la Chine l’obtienne avant tout le monde cela dépendra essentiellement de l’argent que vous décidez d’y investir, de fierté nationale d’être le premier et de devenir le leader de l’exploration spatiale.

Via | Temps mondial