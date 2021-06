La Chine autorise un couple à avoir jusqu’à trois enfants

Le gouvernement chinois étendra les limites du droit d’aînesse, autorisant trois enfants par couple. La mesure vise à lutter contre le vieillissement rapide de la population, après que les résultats des derniers recensements aient montré une baisse spectaculaire du taux de natalité dans le pays le plus peuplé du monde.

Après plus de 30 ans en vigueur, la Chine a aboli, en 2016, la politique de l’enfant unique. Les couples chinois sont désormais autorisés à avoir deux enfants, mais cette nouvelle mesure n’a pas abouti à une augmentation soutenue des taux de natalité dans le pays en raison du coût de la vie élevé dans les villes chinoises.

Selon les résultats des derniers recensements, publiés le 11 mai, la population chinoise a augmenté au rythme le plus lent des dernières décennies. En moyenne, il y a eu une croissance annuelle de 0,53% au cours des dix dernières années, en dessous des 0,57% enregistrés entre 2000 et 2010. Les estimations du recensement prévoient que la population chinoise pourrait commencer à baisser dès l’année prochaine.

Pour cette raison, le président chinois Xi Jinping a annoncé «des mesures pour répondre au vieillissement de la population», principalement en augmentant la limite de naissance à trois enfants par couple.

Selon Xinhua, l’agence de presse officielle chinoise, le changement de politique s’accompagnera de «mesures de soutien, qui amélioreront la structure de la population du pays, répondront à la stratégie de lutte active contre le vieillissement de la population et maintiendront l’avantage de la dotation. Ressources humaines» .

Le gouvernement chinois a également convenu que la Chine devait relever l’âge de la retraite pour garder plus de personnes sur le marché du travail et améliorer les retraites et les services de santé.

Selon les derniers recensements, la population en âge de procréer diminue à un rythme accéléré, tandis que la tranche d’âge de 65 ans augmente de façon exponentielle. Certains chercheurs chinois estiment que le nombre de personnes en âge de procréer diminuera de moitié d’ici 2050. Cela augmenterait le «taux de dépendance», c’est-à-dire le nombre de ceux qui dépendent les uns des autres pour travailler pour générer des revenus afin de payer les pensions, la santé impôts et autres services publics.

Impact de la nouvelle politique

Certains experts restent sceptiques quant à la nouvelle mesure, notant que l’abolition de la politique de l’enfant unique a eu peu d’impact sur l’augmentation des taux de natalité. Selon les recensements, le nombre de naissances est passé de 18 millions en 2016 à 12 millions en 2020.

Les couples expliquent qu’ils sont découragés d’avoir plus d’enfants en raison du coût de la vie élevé, de l’interférence dans leur travail et de la nécessité de s’occuper de parents âgés.

« Si l’assouplissement des politiques de naissance avait été efficace, la politique actuelle de deux enfants par couple aurait dû prouver son efficacité », a déclaré à . l’économiste Hao Zhou.

«Les gens ne sont pas découragés par la limite de deux enfants, mais par les coûts incroyablement élevés de l’éducation des enfants en Chine. Le logement, les activités parascolaires, la nourriture, les voyages et tout le reste contribuent à ce coût », explique Yifei Li, sociologue à NYU Shanghai.

«Qui veut avoir trois enfants? Les jeunes peuvent avoir au maximum deux enfants. Le problème fondamental est que le coût de la vie est très élevé », réitère Hao Zhou.

Le nombre moyen d’enfants par couple est passé de plus de six dans les années 1960 à moins de trois en 1980. En 2020, le nombre moyen d’enfants par femme chinoise était de 1,3.