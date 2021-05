La Chine attache le deuxième module à sa station spatiale et dans quelques jours, elle enverra les premiers astronautes

Samedi soir dernier, la Chine a lancé le deuxième module de la station spatiale Tianhe depuis l’île de Hainan. Tianhe, qui a lancé son premier module de base il y a quelques semaines à peine, dispose désormais du deuxième des modules. La Chine va à une vitesse vertigineuse avec cela, ils espèrent envoyer les premiers astronautes y vivre dans les prochains jours.





Selon ., le vaisseau spatial Tianzhou 2 a décollé de la Terre samedi soir dernier et huit heures plus tard, il a atteint la station spatiale chinoise. Une fois amarré, Tianzhou 2 restera le deuxième module pendant une saison. À l’intérieur, il portait fournitures pour les astronautes arrivant en moins de deux semaines. On s’attend à ce qu’ils restent à bord de la station spatiale pendant environ trois mois pour mener différentes expériences scientifiques.

À bord de Tianzhou 2, l’agence spatiale chinoise a mis 4,7 tonnes de matériel, dont des fournitures pour les astronautes. Ils ont également apporté un total de 2 tonnes de carburant pour la station spatiale. Tianzhou 2 est le plus grand cargo du monde, permettant une charge utile de six tonnes et demie.

Tianzhou 2 amarré de manière automatisée à la station spatiale et, apparemment, sans aucun problème. Une amélioration majeure par rapport à Tianzhou 1. Tianzhou 1 a été lancé en 2017 et son processus d’amarrage a duré deux jours en raison de difficultés techniques à l’époque. Dang Rong, concepteur en chef adjoint de Tianzhou 2, a déclaré aux médias d’État que le vaisseau spatial cargo avait été guidé par le système de satellite BeiDou.

Station spatiale fabriquée en Chine

Tianzhou 2 marques de lancement terminées la deuxième mission des 11 que la Chine a prévue pour votre station spatiale. Une fois que les 11 missions auront été lancées avec succès, ils espèrent faire construire une station spatiale très importante.

La Tianhe est la réponse de la Chine au fait qu’il leur est interdit de faire partie de la Station spatiale internationale. Son agence n’a pas participé à la construction de la station, qui est essentiellement américaine, russe, européenne, japonaise et canadienne. Dans tous les cas, la Russie semble suivre prochainement la même voie que la Chine.

En plus de la station spatiale en orbite autour de la Terre, la Chine semble avoir des plans pour une station spatiale en orbite autour de la Lune. Ce serait une station à des fins scientifiques à partir de laquelle étudier la Lune. Pour cela, ils ont invité d’autres pays à adhérer, comme dans le cas de la Russie.

