La Chine affirme avoir lancé « le premier satellite de test 6G au monde »

Alors que dans le reste du monde, nous avons encore du mal à mettre en œuvre la 5G et à avoir une couverture complète du territoire, en Chine, ils expérimentent déjà la 6G. Le pays asiatique a lancé qui prétend être le premier satellite 6G au monde espacer. L’idée est de tester les nouvelles bandes de spectre qui seront utilisées pour la transmission de données 6G à l’avenir.





Actuellement Le développement de la 6G est à un stade très précoce. Cela signifie que ni la technologie n’est prête ni son utilisation claire. En l’absence de norme commerciale, son utilisation et son déploiement dépendent encore de nombreux facteurs. Cependant, l’une des premières étapes pour aller de l’avant est de tester la faisabilité de la technologie dans de nouvelles bandes de spectre.

« Le premier satellite 6G au monde » était l’un des treize satellites envoyés dans l’espace la semaine dernière. Il l’a fait le 6 mars long (Chang Zheng 6), lance-roquettes chinoises, depuis le centre de lancement de satellites de Taiyuan dans la province de Shanxi, en Chine.

Le « #UESTC« satellite (Star Era-12), le premier # 6G Le satellite d’essai au monde et le premier nommé d’après l’université depuis sa création, a été décollé avec succès au centre de lancement de satellites de Taiyuan et est entré sur l’orbite prévue le matin du 6 novembre. pic.twitter.com/ouM2rpC7pS – UESTC- 电子 科技 大学 (@ UESTC1956) 6 novembre 2020

De GHz à THz

Bien que la nature exacte de la 6G n’ait pas été définie, des améliorations significatives sont attendues par rapport à la 5G. Pour cela, on estime qu’il fournira des vitesses beaucoup plus élevées (jusqu’à 100 fois plus rapides) et une latence beaucoup plus faible. Un autre aspect à prendre en compte sont les bandes utilisées, il passera sûrement du gigahertz (GHz) au térahertz (THz).

Précisément ce que le nouveau satellite chinois va expérimenter, c’est avec les bandes THz. Le satellite testera les performances du spectre térahertz dans l’espace pour voir quelles sont ses capacités de transmission. En principe, un 6G sur le spectre térahertz devrait fournir une mise à niveau majeure des services Internet par satellite (bonjour Starlink), qui ont traditionnellement été limités par des problèmes de vitesse, de capacité et de latence.

Encore il nous reste beaucoup à voir un déploiement commercial pour la 6G. De plus, la Chine n’est pas la seule à l’expérimenter. Les Etats-Unis le font de leur côté, le projet 6Genesis également en Finlande et Samsung et Huawei ne sont pas en reste. Probablement à la fin de la décennie, nous aurons enfin quelque chose de plus établi. Et bien qu’il n’ait pas été décidé si la technologie que la Chine teste sera celle utilisée dans la norme, il est intéressant de voir des progrès comme celui-ci.

Via | Ingénierie intéressante