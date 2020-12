La Chine accorde une «  approbation conditionnelle  » au vaccin COVID-19 de Sinopharm

Le feu vert est venu un jour après que la société d’État a annoncé que les données préliminaires des essais de dernière étape avaient montré qu’elle était efficace à 79,3%.

Le feu vert est venu un jour après que la société d’État a annoncé que les données préliminaires des essais de dernière étape avaient montré qu’elle était efficace à 79,3%.

La Chine a autorisé son premier COVID-19 local vaccin à usage général jeudi, ajoutant un autre vaccin qui pourrait être largement utilisé dans les pays plus pauvres alors que le virus réapparaît dans le monde entier.

Le vaccin Sinopharm avait déjà été administré à des groupes tels que des professionnels de la santé et des travailleurs essentiels conformément aux directives d’utilisation d’urgence dans le cadre du programme chinois visant à vacciner 50 millions de personnes avant les vacances du Nouvel An lunaire en février. Mais le feu vert devrait lui permettre d’être approvisionné plus largement dans le pays et rapprocher Pékin de la possibilité de l’expédier à l’étranger. Cela survient un jour après que les régulateurs britanniques ont autorisé le vaccin peu coûteux et facile à manipuler d’AstraZeneca.

Les deux prises de vue ont été étroitement surveillées par les pays en développement, dont beaucoup n’ont pas été en mesure d’obtenir les doses de Pfizer et Moderna achetées par les pays riches. Le ministre pakistanais de la Science a déclaré jeudi que son gouvernement achèterait 1,2 million de doses d’un vaccin contre Sinopharm, deux jours après que son nombre de morts a dépassé les 10 000.

Le feu vert est venu un jour après que la société d’État a annoncé que les données préliminaires des essais de dernière étape avaient montré qu’elle était efficace à 79,3%. Cette annonce n’a pas détaillé la taille du groupe témoin, le nombre de personnes vaccinées et à quel point le taux d’efficacité a été atteint après l’injection, et les experts ont averti que les données des essais devaient être partagées.

Les responsables ont déclaré que les normes vaccinales ont été élaborées en «étroite coopération» avec l’Organisation mondiale de la santé. L’obtention de la soi-disant pré-qualification de l’OMS pourrait contribuer dans une certaine mesure à garantir au reste du monde la qualité des vaccins chinois, qui sont déjà confrontés à un problème de réputation chez eux. Cela ouvrirait également la voie à la distribution des vaccins dans le consortium mondial de vaccins, COVAX, et potentiellement dans des pays qui ne disposent pas de leurs propres agences de réglementation.

La Chine a hâte d’expédier ses vaccins dans le monde entier, animée par le désir de réparer les dommages à son image causés par la pandémie qui a débuté il y a un an dans la ville centrale de Wuhan.

Techniquement, la Chine a accordé une approbation conditionnelle pour le vaccin, ce qui signifie que la recherche est toujours en cours, et la société sera tenue de soumettre des données de suivi ainsi que des rapports sur tout effet indésirable après la vente du vaccin sur le marché, Chen Shifei, le commissaire adjoint de la National Medical Products Administration, a déclaré lors d’une conférence de presse. La preuve finale de son efficacité dépendra de la publication de plus de données.

Sinopharm, qui a un autre projet en cours de développement, est l’un des cinq développeurs chinois au moins engagés dans une course mondiale à la création de vaccins contre la maladie qui a tué plus de 1,8 million de personnes. Alors que les plans Pfizer et Moderna ont été accueillis en grande pompe en Occident, ces plans doivent être stockés à des températures ultra-froides ou au congélateur, ce qui complique la distribution.

Le vaccin Sinopharm, comme celui d’AstraZeneca, pourrait être plus facile à manipuler pour les pays du monde entier car ils peuvent être conservés à des températures normales de réfrigérateur.

Les deux tirs, ainsi que le Spoutnik russe, devraient fournir une grande partie du monde en développement. Cela signifie que le coût sera également important. AstraZeneca devrait coûter environ 2,50 € la dose, tandis que la Russie a déclaré que ses doses seraient au prix de 10 € pour le marché mondial. Le vaccin de Pfizer coûte environ 20 €, tandis que celui de Moderna est de 15 € à 25 €, sur la base d’accords avec le gouvernement américain.

Les responsables chinois ont refusé de nommer un prix particulier et ont fait des déclarations contradictoires à ce sujet. Un responsable a déclaré que ce serait abordable pour le public chinois, mais un autre est intervenu pour préciser que ce serait gratuit. Le président Xi Jinping avait déjà promis de faire don d’un vaccin fabriqué en Chine en tant que bien public au monde.

Le tir Sinopharm est déjà en production de masse, bien que les responsables n’aient pas répondu aux questions sur la capacité actuelle. Il a déjà été approuvé aux Émirats arabes unis et à Bahreïn, et devrait être utilisé prochainement au Maroc.

D’autres pays ont également acheté des doses d’un autre candidat vaccin chinois, fabriqué par Sinovac Biotech. La Turquie a reçu cette semaine des expéditions de 3 millions de doses, et l’Indonésie et le Brésil l’ont également achetée.

La Biélorussie et l’Argentine ont lancé mercredi des vaccinations de masse en utilisant le vaccin russe, et la Guinée a commencé à le donner aux responsables gouvernementaux.

En plus des vaccinations d’urgence déjà en cours en Chine, le pays prévoit de commencer à vacciner les populations à haut risque, telles que les personnes âgées ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques existantes. Les responsables n’ont pas précisé quel pourcentage de la population ils vaccineraient en Chine.

«C’est très excitant qu’il existe un autre vaccin et un autre qui peut être distribué dans des endroits qui n’ont pas de chaîne du froid», a déclaré Ashley St. John, immunologiste à la Duke-NUS Medical School à Singapour. «Mais en même temps, nous devons tempérer l’excitation. Nous devons comprendre l’efficacité à long terme, l’effet sur la transmission et l’effet sur les maladies graves. »

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂