La Chine a sa propre initiative pour les normes de sécurité Internet et cherche le soutien d’autres pays, selon WSJ

Il y a quelques semaines, le gouvernement des États-Unis a rendu public son programme Clean Network, un projet grâce auquel un mur virtuel a été créé pour limiter les données partagées avec la Chine. La réponse de la Chine? Ils ont préparé votre propre initiative pour les normes de sécurité des données dans le réseau, et maintenant ils vont chercher le soutien d’autres pays pour y adhérer.





Selon un projet obtenu par le WSJ, le gouvernement du pays asiatique a une liste d’une initiative qu’il présentera publiquement ces jours-ci à d’autres gouvernements. L’idée est établir des « règles globales » sur la manière dont les données des utilisateurs doivent être traitées sur Internet par les administrations publiques. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi devrait annoncer cette initiative lors d’un séminaire à Beijing ces jours-ci.

« Règles et normes mondiales qui reflètent les aspirations et les intérêts de la plupart des pays »

L’initiative vise essentiellement à établir des accords mutuels sur ce que chaque gouvernement doit et ne doit pas gérer sur Internet qui affecte ses citoyens ou sur le territoire local. Ils veulent que d’autres pays participent pour gérer la sécurité des données «de manière globale, objective et factuelle», précise le document obtenu par WSJ. Dans le but de maintenir un réseau Internet et une chaîne d’approvisionnement pour l’industrie qui soit ouverte et stable.

Un point important mentionné par WSJ est la souveraineté de chaque pays. Ils demandent dans l’initiative que la souveraineté de chaque pays sur la manière dont ils traitent les données de leurs citoyens soit respectée. Cela est conforme à la souveraineté actuelle de la Chine sur la manière dont ses citoyens utilisent Internet en Chine. Dans le pays de l’Est, le gouvernement peut exercer un contrôle strict sur les informations diffusées et sur la manière dont elles sont diffusées, les entreprises étant obligées de transférer les données sur demande ou d’appliquer certaines mesures si nécessaire.

Dans le document aussi il est fait référence aux «portes dérobées» dans les entreprises technologiques, demandant que les États n’interviennent pas ou ne cherchent pas à installer ces méthodes de «surveillance massive contre d’autres États». Une réponse claire aux accusations des États-Unis envers la Chine concernant la forme présumée d’espionnage via Huawei ou ZTE dont dispose le gouvernement chinois.

Il est prévu que d’autres pays se joignent à cette initiative et recherchent un consensus commun sur la manière de traiter cette question particulière. En principe dde la même manière qu’aux États-Unis avec le programme Clean Network Il a conquis plus de 30 pays, partenaires et alliés de son côté, ont-ils déclaré.

Cette initiative s’ajouterait à une autre proposée par la Chine il y a quelques mois pour les protocoles Internet en général. Votre départ est un système IP plus dynamique ce qui lui permet également d’être plus contrôlé. Des pays comme la Russie ont donné le feu vert, d’autres comme le Royaume-Uni ou la Suède ont refusé. Il faudra encore longtemps avant de voir ce nouvel Internet s’implanter, au même titre que les mesures globales qui fixent un standard de gestion des données.

Via | WSJ