La Chine a réussi, elle a réussi à ramener des roches de la Lune, devenant ainsi le troisième pays de l’histoire à le faire

La mission a été un succès, la Chine a confirmé avoir trouvé en Mongolie intérieure la capsule qui a amené des roches lunaires sur Terre. Après une aventure mouvementée de quelques semaines à peine, la Chine a relevé le défi d’apporter des échantillons lunaires sur Terre et par conséquent de devenir la troisième nation à le faire. Et cela fait presque cinquante ans que les États-Unis et l’Union soviétique ont réussi.





Vers deux heures du matin, au cœur de la nuit et sur les plaines gelées de la Mongolie intérieure (une vaste région de Chine à la frontière avec la Mongolie), lLa capsule du Chang’e 5 s’est posée selon les médias d’État. Cela met fin à une mission qui a commencé il y a à peine trois semaines le 24 novembre avec le lancement depuis la Terre.

Une mission de trois semaines au rythme effréné

Le Chang’e 5 a décollé grâce à la fusée Chang Zheng 5 le 24 novembre en direction de la Lune. Quand nous sommes arrivés là-bas, l’atterrisseur avec une capsule a décollé de l’orbiteur qui était, eh bien, en orbite autour de la Lune. Le 1er décembre, l’atterrisseur a atterri avec succès sur la Lune et s’est mis au travail. Son objectif était collecter un total de deux kilogrammes de roche et faire une série d’analyses de la surface et de la composition du sol lunaire. Après cela, il n’a renvoyé que la capsule, restant (et mourant de froid) l’atterrisseur sur la Lune.

Après cela il s’agissait du retour de l’orbiteur sur Terre et du lancement de la capsule de sorte qu’il est tombé sur le territoire chinois. Dit et fait, une fois que les agents de l’Agence spatiale chinoise ont trouvé la capsule, ils ont pu collecter le précieux trésor: deux kilogrammes de roches et de la poussière lunaire.

Les échantillons apportés par Chang’e 5 Ils proviennent d’une zone volcanique de la Lune appelée Mons Rümker. Ce monticule volcanique, large d’environ 70 kilomètres, a la particularité d’avoir « récemment » éclaté. Entre guillemets parce que cela signifie récemment 1 300 millions d’années, mais c’est relativement récent étant donné que les échantillons que les États-Unis et l’Union soviétique ont apportés datent de plus de 5 000 millions d’années. Les laboratoires chinois doivent maintenant analyser les échantillons et fournir plus de détails.

La Chine, généralement plus secrète avec ses programmes spatiaux, a montré depuis le début les progrès de cette mission pratiquement en direct et en direct. Preuve de votre confiance dans la mission et de sa réussite. D’autres fois, vous devez souvent attendre que la mission soit terminée avec succès avant même de vous avertir. Bien qu’il soit également vrai que l’année dernière, nous avons vu tout un spectacle avec Chang’e 4 étant le premier rover à atterrir sur la partie cachée de la Lune.

Pendant ce temps, la Chine continue faire des sauts et des limites dans l’exploration spatiale. C’est l’un des pays qui produit le plus de lancements de fusées par an et diverses missions ces dernières années démontrent ses progrès. Ils ont d’abord atteint l’autre côté de la Lune, maintenant ils apportent des échantillons lunaires et un rover est en route vers Mars. La course à l’espace n’est plus une question de deux comme il y a cinq décennies.

