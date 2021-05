La Chine a réussi à débarquer son premier atterrisseur sur Mars: c’est ce qu’on attend d’elle

Vendredi soir dernier, la Chine est devenue le troisième pays après les États-Unis et l’Union soviétique à atterrir sur Mars. Un jalon historique étant donné que c’est aussi sa première tentative. Maintenant que sont



Les plans de la Chine maintenant qu’elle a atteint la planète rouge



Le vaisseau spatial chinois Tianwen-1 est arrivé sur Mars en février avec les États-Unis et les Émirats arabes unis. Les Etats-Unis avec Persévérance ont déjà débarqué en retenant toute l’attention médiatique, celle des Emirats Arabes Unis est plus une sonde autour de la planète et celle de la Chine …



La Chine fait partie d’une mission plus complexe



Une sonde, un atterrisseur et un rover



Dans sa tentative de conquérir Mars, la Chine a tout donné. Contrairement à la persévérance ou à l’espoir,



Tianwen-1 est un système complexe de trois artefacts pour l’exploration martienne



. Le navire est arrivé en février et a commencé à orbiter autour de la planète, maintenant en mai l’atterrisseur a atterri et analysera la surface martienne avec son rover, mais il y a aussi une sonde qui continuera à orbiter autour de la planète même si l’atterrisseur a atterri. Trois équipes, une mission.

Le dernier vendredi



La Chine a signalé que son atterrisseur avait atterri avec succès sur Utopia Planitia



, une zone volcanique censée contenir de la glace à l’intérieur. En abandonnant l’atterrisseur Zhurong, Tianwen-1 a terminé l’étape la plus compliquée et la plus critique de sa mission de plus de 10 mois depuis qu’elle a quitté la Terre.

Similaire aux atterrissages de la NASA,



le module Zhurong



il a traversé l’atmosphère protégée par un écran thermique. Dès qu’il s’est approché suffisamment de la surface, il a déployé un parachute pour ralentir la chute et enfin de petites fusées d’appoint pour atterrir en douceur. Si bien qu’à 100 mètres d’altitude, il est resté parfois dans les airs jusqu’à ce qu’il trouve une surface plane et sans roches par un système radar sur lequel atterrir.

Explorer les secrets géologiques d’Utopia Planitia



Le lieu d’atterrissage de l’atterrisseur est Utopia Planitia



, une zone relativement proche de l’endroit où Perseverance a atterri et un peu plus éloignée d’autres missions telles que InSight, Curiosity ou Opportunity.

Utopia Planitia



se distingue par son activité géologique



, les astronomes et les chercheurs pensent que cette partie de l’hémisphère nord de la planète peut contenir du pergélisol et, par conséquent, des restes de vie. C’est une zone volcanique et on pense qu’un objet de taille considérable a percuté Mars dans le passé pour former le bassin de l’endroit.

Dans les prochains jours, le rover Yutu-2 quittera l’atterrisseur et commencera à explorer la zone, à la surveiller et à collecter des données.



Zhurong est équipé de plusieurs outils



, mettant en évidence une caméra multispectrale, des caméras de navigation, un magnétomètre, un radar ou des capteurs de température.

Pendant ce temps, depuis l’orbite de Mars, la sonde Tianwen-1 renverra les données collectées par Zhurong sur Terre. Mais ce n’est pas son seul travail,



la sonde dispose également d’instruments scientifiques



pour surveiller et étudier la planète d’en haut.

La Chine, comme la NASA,



vise à apporter des échantillons de Mars à la Terre



à la fin de cette décennie. Un exploit spectaculaire qui va sans aucun doute renverser les deux superpuissances mondiales dans l’exploration spatiale.

