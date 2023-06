La Chine a remporté toutes les courses de voitures électriques en Europe. Sa solution : plus de réglementation

L’Europe est convaincue que son avenir est dans la voiture électrique. En cours de route, il a ouvert la main à l’utilisation des carburants de synthèse et permettra à moyen et long terme l’utilisation de l’hydrogène dans les véhicules. Et pourtant, les constructeurs eux-mêmes ont supposé que cette technologie est celle qui prévaudra, poussés par des mois et des mois de négociations où la porte était fermée à tout type d’émission polluante sortant du tuyau d’échappement.

Ce qui était au départ un refus exprès des émissions de carbone dans les transports est devenu l’homologation des voitures « neutres en carbone ». Une subtile différence qui permettra toutefois de circuler avec des carburants de synthèse à partir de 2035. Avant, l’Europe a proposé de réduire drastiquement ses émissions en 2030 et cherche l’Euro 7 comme moyen d’obliger les constructeurs à s’y conformer.

Mais même les constructeurs les plus belliqueux avec l’Euro 7 ont reconnu qu’ils envisageaient d’arrêter de produire des véhicules à moteur à combustion. « La voiture électrique selon la loi n’est pas la solution », a déclaré Carlos Tavares, PDG de Stellantis, en janvier 2022. Cependant, il semble que ce soit ce que la plupart des constructeurs opteront. Et le plus grand bénéficiaire de ces politiques européennes a été, curieusement, un pays totalement étranger aux politiques européennes : Chine.

Essayer de récupérer ce qui a été perdu

Alors que l’Europe était en proie à des querelles sur l’avenir de sa flotte, la Chine prenait position et est parvenue à devenir le Acteur principal dans la production de batteries et de véhicules électriques. Ses exportations en 2022 ont atteint des chiffres record, selon Bloomberg.

Chaine d’approvisionnement? La Chine a réussi à s’imposer. Batteries? La Chine a l’industrie la plus puissante. Production de véhicules électriques ? Leurs entreprises produisent et vendent plus que jamais.

Tout cela a abouti à une vague d’entreprises chinoises qui commencent à débarquer en Europe. Et ils le font dans tous les segments. MG a essayé la voiture électrique la moins chère. BYD frappe tous les bâtons. Et NIO ou Zeekr pointent vers les voitures électriques prime. Ford désigne les véhicules chinois comme ses véritables concurrents.

Et, en même temps, avec des fabricants qui élèvent la voix. Carlos Tavares a été l’un des dirigeants qui s’est le plus battu pour des mesures protectionnistes en Europe. Parmi ses déclarations, il a appelé à la levée des tarifs importants sur les voitures électriques chinoises. Bien qu’optimiste, Luca de Meo, PDG de Renault, assure également que les Européens ont un pas de retard sur la Chine.

Mais les choses pourraient commencer à se compliquer pour la Chine. L’Europe a son Green Deal, un projet qui sert de parapluie à des réglementations plus petites mais de grande envergure. Et, ces deux derniers jours, des pas très importants ont été franchis.

plus de complications

Il y a quelques jours nous vous disions que la France souhaitait mettre en place une nouvelle réglementation pour ses aides à l’achat de véhicules électriques. Le plan consiste à supprimer les aides pour les véhicules qui ne respectent pas les normes maximales d’émission de carbone lors de leur fabrication. En pratique, cela gêne aux voitures produites et importées de Chine (que leurs marques soient originaires du pays ou non).

Et quelque chose de similaire est ce que l’Europe veut faire avancer.

Hier, l’approbation du règlement 2023/956 a été effectuée. Ce règlement vise à ce que les entreprises qui polluent le plus paient des taxes plus élevées. C’est ce qu’on appelle « le tarif carbone ».

Cette taxe ne tiendra pas compte du lieu ou de la manière dont un produit a été fabriqué. Il tentera d’imposer une taxe basée sur le quantité de CO2 produit dans son ensemble. C’est-à-dire lors de sa fabrication mais aussi lors de son transport. Cela punit les produits amenés de Chine, d’Inde ou du Brésil, pays qui produisent moins cher, avec des réglementations environnementales plus laxistes et qui ont déjà protesté.

Pour le moment, le calendrier pour démarrer les différentes phases du projet est déjà bouclé et les premières mesures devraient être prises en octobre de cette année, mais il y a une pression pour que les délais ralentissent.

Le deuxième grand changement vient avec le Nouveautes concernant les exigences qui seront imposées aux nouvelles batteries utilisées en Europe. Oui, aussi celles des voitures électriques. Pour l’instant, c’est un document approuvé par la majorité de la Commission européenne (587 voix pour, 9 contre et 20 abstentions) mais il doit encore passer le vote final en session plénière du Conseil de l’Europe.

Ce n’est pas anodin, puisque la réglementation liée à l’avenir de l’industrie automobile a vu comment le libellé de la nouvelle réglementation a été modifié dans cette dernière étape.

Le socles de la rédaction ils s’engagent pour des batteries moins polluantes et avec un plus grand nombre de matériaux recyclables. Tous doivent être reflétés dans une étiquette numérique, ainsi que les émissions de CO2 produites lors de la fabrication des batteries ou le type et la proportion de substances dangereuses, ainsi que leur composition.

Tout cela fera partie du « Battery Passport », un projet dont nous avons parlé il y a quelques mois et qui servira de garantie pour savoir que les fabricants respectent leurs obligations environnementales.

Toutes ces obligations tentent d’augmenter le Exigences environnementales dans la production de batteries et de voitures électriques et, indirectement, profitera à ceux qui fabriquent l’un ou l’autre de ces deux produits sur le sol européen. Des mesures qui vont de pair avec des pressions pour exploiter les terres rares que nous avons sur notre continent.

À 45secondes.fr | Ce n’est pas votre impression : les prix des voitures ont grimpé en flèche ces dernières années. Et nous avons les données pour le prouver.

Photos | Volkswagen