La Chine a interdit l’utilisation des voitures Tesla sur ses sites militaires et pour les responsables gouvernementaux

Dans le Sites militaires chinois Les voitures électriques produites par le groupe américain ne sont pas autorisées Tesla, dirigé par le milliardaire Elon Musk. La nouvelle est apparue au cours des dernières heures et selon ce qui a été rapporté par le Wall Street Journal implique également des représentants du gouvernement, qui ils ne peuvent pas utiliser les véhicules du groupe en toutes circonstances. Le fondateur et numéro un de l’entreprise a déjà commenté la nouvelle, mais les raisons des interdictions semblent sérieuses: ce sont en fait des mesures mises en place pour assurer la sécurité des sites et appareils chinois.

Le pilote automatique est sous le feu

À la racine des inquiétudes chinoises concernant Tesla se trouvent les leurs Système de guidage du pilote automatique. Les véhicules électriques d’Elon Musk sont en effet équipés d’une solution de conduite assistée très avancée qui – moyennant un supplément sur le coût du véhicule – peut être transformée en un véritable système de conduite autonome. À la base, il y a une instrumentation qui doit pouvoir s’orienter dans l’environnement entourant la voiture: les caméras, lidar et autres capteurs fonctionnent comme les yeux et les oreilles pour une intelligence artificielle qui agit alors sur le volant, l’accélérateur et le frein, conduisant réellement la voiture.

Yeux et oreilles électroniques

Le traitement de ces données se déroule entièrement à bord du véhicule, qui autrement n’aurait pas le temps de réagir en temps réel à ce qui se passe sur la chaussée, mais l’inquiétude de Pékin semble être que certaines des informations capturées soient transmises à des serveurs extérieurs. du territoire national. L’attention particulière portée aux sites militaires et aux mouvements de responsables gouvernementaux découle de cet aspect – à savoir la crainte que les positions GPS et les conformations territoriales et infrastructurelles des sites sensibles car la sécurité nationale tombe entre les mains d’organisations étrangères ou d’un autre gouvernement.

Les cas aux États-Unis

Pour certains observateurs, le mouvement représente une tentative de démarrage éloignez-vous d’un constructeur automobile concurrent avec quelques étoiles montantes du secteur à domicile – également parce que ce type de capteur est déjà présent sur de nombreuses voitures d’autres constructeurs et le sera de plus en plus. Alors que les craintes semblent sans fondement, pensez juste à ce qui se passe aux parties inversées aux États-Unis – où l’ancien président Donald Trump a inculpé le fabricant de smartphones Huawei et la plate-forme de partage de vidéos désormais omniprésente TikTok, invoquant des problèmes de sécurité nationale.

La réponse d’Elon Musk

Le numéro un de l’entreprise, Elon Musk, a quant à lui déjà répondu aux allégations né de la publication de l’actualité. « Si Tesla utilisait ses voitures pour espionner ce qui se passe sur la route – en Chine comme partout ailleurs dans le monde – elle serait simplement fermée: nous avons une forte incitation à protéger tout type d’informations que nous nous trouvons en train de gérer. »

