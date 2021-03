La Chine a 3 nouveaux satellites espions en orbite après le lancement de Long March 4C

L’Administration spatiale nationale chinoise a lancé un autre trio de satellites en orbite vendredi 12 mars, ajoutant à son réseau de satellites espions observant les régions proches du territoire chinois.

Le nouvel ensemble de satellites Yaogan de la série 31 a été lancé à 21h19 HNE vendredi (02h19 GMT samedi ou 10h39 heure locale) depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan dans le nord-ouest de la Chine, près du désert de Gobi, selon des rapports locaux.

Un bref rapport de Média d’État chinois Xinhua a déclaré que les satellites se sont déployés en toute sécurité depuis la fusée Long March-4C qui les a transportés en orbite. « Les satellites seront utilisés pour des études d’environnement électromagnétique et d’autres tests technologiques connexes », indique le rapport.

Vidéo: Regardez une fusée chinoise lancer 3 satellites et jeter des débris

Une fusée Long March 4C a été lancée le 14 mars 2021 avec trois nouveaux satellites espions à bord. (Crédit d’image: CASC)

Bien que la Chine n’ait pas beaucoup parlé de l’objectif de ces satellites, des observateurs extérieurs ont déclaré que la série Yaogan-31 était à des fins militaires, captant des signaux radio de navires étrangers. Les satellites comprennent à bord des instruments optiques, radar et de renseignement sur les signaux, selon Spaceflight Now .

« Le Long March 4C a déployé le trio Yaogan 31 sur une orbite à environ 1 100 kilomètres d’altitude à une inclinaison de 63,4 degrés par rapport à l’équateur, selon les données de suivi par satellite militaires américaines disponibles au public », a ajouté Spaceflight Now.

Les orbites des satellites du 12 mars semblent correspondre à deux lancements précédents des satellites Yaogan-31 sur 29 janvier et 24 février , ajoute le rapport. Un autre embrayage de satellites lancé avec succès en avril 2018 . Tous ces satellites partagent une orbite similaire, mais les lancements supplémentaires réduisent probablement les temps de visite lorsqu’une région particulière est visible sous l’orbite des satellites, qui les transporte au-dessus de régions maritimes telles que les îles Shetland du Sud.

La Chine a été très occupée avec ses opérations spatiales jusqu’à présent en 2021. Nous avons vu l’arrivée réussie de la mission chinoise Tianwen-1 sur l’orbite de Mars et préparation à un atterrissage sur Mars , l’Etude de roches de l’autre côté lunaire par le rover Yutu 2 et l’atterrisseur Chang’e 4, et rapporte que le premier module de station spatiale sera lancé assez prochainement.

