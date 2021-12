La chasse à la guerre de Mickey Rourke explore une histoire démoniaque et impie de la Seconde Guerre mondiale

Saban Films a sorti la première bande-annonce de son prochain film d’horreur en temps de guerre, Chasse à la guerre. Le film suit un groupe de soldats américains qui tombent derrière les lignes ennemies pour une mission de recherche et de récupération pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, ils ne savent pas que la Forêt-Noire dans laquelle ils sont entrés est un horrible coven qui leur apportera la terreur bien plus dangereuse que les nazis.

Chasse à la guerre a été le premier film qui a terminé avec succès la production lors de la grève initiale de la pandémie lorsque le monde entier et d’autres tournages et productions de films ont été soumis à un long verrouillage. Le film, désormais distribué par Saban Films, envisage désormais une sortie en salles le 21 janvier 2022, suivie d’une mise à disposition du film en vidéo à la demande.

Chasse à la guerre a une distribution relativement inconnue, qui, cependant, est dirigée par l’acteur nominé aux Oscars Mickey Rourke, qui est connu pour ses rôles dans Le lutteur, Sin City, Iron Man 2, et Le faiseur de pluie. Outre Rourke, Chasse à la guerre étoiles Robert Knepper (iZombie) et Jackson Rathbone (La saga Twilight) dans des rôles de premier plan. Le film est dirigé par Mario Borrelli, qui est un artiste conceptuel et illustrateur expérimenté, ayant déjà travaillé sur des films comme pirates des Caraïbes et Star Wars : Les Derniers Jedi. Borrelli a déjà réalisé le film 2017, Le rappel. Borreli a également co-écrit le film.

La bande-annonce du film présente des soldats américains se frayant un chemin à travers la Forêt-Noire tout en étant confrontés à des meurtres inhumains, dont ils déduisent qu’ils ne peuvent pas être le travail des Allemands. Alors qu’ils perdent leur raison face à la situation, le groupe commence à devenir la proie de leurs croyances superstitieuses bientôt confirmées. Ce qui suit dans la bande-annonce, c’est que ces soldats luttent pour trouver un moyen de rentrer chez eux tout en combattant une force obscure invisible et invincible.

Chasse à la guerre est produit par Julie Zaytseva de Forma Pro Films, Adel Nur d’Atomik Content et Yu-Fai Suen. Écrit et réalisé par Mario Borrelli, il sortira le 21 janvier 2022.







Synopsis officiel :

