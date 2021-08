La charcuterie de Floride provoque une réaction contre un panneau d’embauche : « Salaire minimum = personne médiocre »

Un panneau affiché à l’extérieur d’un magasin Jason’s Deli à Melbourne, en Floride, a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux pour avoir lié les salaires des travailleurs à une attitude et à des attentes que beaucoup considéraient comme irréalistes.

Le signe, qui a été tweeté par l’utilisateur @haitiandvorce (qui est depuis devenu privé), a énuméré une série de salaires différents et les comportements et attitudes dont on aurait besoin pour gagner ces salaires. Une personne qui gagnerait le salaire minimum – qui en Floride est de 8,65 € – a été décrite comme une « personne médiocre ». Pour gagner 12 € de l’heure, un travailleur doit être « meilleur que la plupart », apporter « zéro drame » et travailler « comme deux personnes ».

Selon l’enseigne, la seule façon de gagner 15 € est si l’employé « surpasse et surpasse le propriétaire », tout en accomplissant « toutes les tâches ci-dessus ».

Le panneau controversé affiché à l’extérieur de Jason’s Deli à Melbourne, en Floride. Capture d’écran par AUJOURD’HUI / @haitiandvorce / Twitter

Alors que le site de Melbourne a refusé de commenter et a posé des questions à son siège social, le siège social de Jason’s Deli a confirmé que le panneau avait été affiché par un responsable du site.

« Le directeur de notre site de Melbourne, en Floride, a récemment publié une pancarte destinée à attirer des candidatures potentielles grâce au potentiel de progression de notre cheminement de carrière », a déclaré le président et directeur de l’exploitation Ragan Edgerly à 45secondes.fr Food dans un communiqué envoyé par courrier électronique, qui a également été partagé sur Facebook. « Le panneau a communiqué ce message d’une manière inappropriée qui ne reflète pas fidèlement les pratiques d’embauche de Jason’s Deli. »

La déclaration d’Edgerly a poursuivi en disant que le directeur « a reconnu le caractère inapproprié du panneau et l’a immédiatement retiré » après avoir été contacté par le siège social. La société a déclaré qu’elle « regrette tout malentendu que (le) signe a pu causer ».

« Jason’s Deli apprécie nos employés », a poursuivi Edgerly. « Pour maintenir le haut niveau de service qu’ils fournissent – et auquel nos clients s’attendent – nous embauchons des personnes très motivées en offrant des salaires compétitifs et équitables. Nous avons pris cet incident comme une opportunité d’apprentissage et avons contacté tous nos managers pour nous assurer qu’ils répondent de manière appropriée aux défis de l’embauche dans l’environnement actuel. »

De nombreux restaurants et autres emplois de service ont eu du mal à embaucher et à conserver des employés alors que la pandémie se poursuit. Cela a entraîné des pénuries de personnel, des plaintes de clients et certains restaurants ont fermé ou limité le service.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont critiqué l’enseigne, affirmant que l’attitude du responsable était la raison pour laquelle les gens choisissaient de ne pas travailler dans le secteur des services.

« Ce n’était pas une chose impromptue. Quelqu’un a pris beaucoup de temps et d’attention pour écrire cette parodie. Je parie qu’ils se moquaient d’eux-mêmes tout le temps aussi. Montre comment ils pensent vraiment de leurs employés « , a écrit une personne en réponse à la déclaration de Facebook.

Un autre utilisateur l’a qualifié de « l’une des choses les plus sourdes » qu’il ait vues depuis le début de la pandémie. Beaucoup ont dit que si l’employé surpasse et surpasse le propriétaire, il devrait être payé comme le propriétaire.

« Pourquoi ‘fonctionne comme 2 personnes’ et non 18/h ? » a demandé un Redditor.

Cependant, certains ont soutenu le signe, le qualifiant de réaliste et notant qu’il offrait des « incitations » aux gens à travailler dur.

