La chanteuse Ornella Zocco supprimée de TikTok, l’explosion sur le profil secondaire: « Je n’ai rien fait »

Quelques heures après l’annulation forcée de son profil sur TikTok, la chanteuse et influenceuse néo-mélodique Ornella Zocco est revenu sur la plateforme de partage de vidéos en utilisant sous-compte pour protester contre cette disposition. La femme vient d’être frappée par une ordonnance de saisie préventive ordonnée par le juge d’instruction de Florence en raison de certains clips hébergés sur sa chaîne dans lesquels elle a répété des défis et des comportements qui, s’ils étaient imités, pourraient être dangereux; dans la dernière vidéo publiée dans ces minutes, elle réaffirme son innocence face aux lourdes accusations qui ont été portées contre elle.

La plainte contre Ornella Zocco avait déjà été soulevée le mois dernier par la police postale et concernait l’incitation au suicide. Si d’une part la femme n’a jamais fait ne faisant même pas référence à ces problèmes, d’autre part il est vrai que certains des défis entrepris à des fins de divertissement ils peuvent être dangereux s’ils sont imités, d’autant plus qu’une partie substantielle de l’audience du chanteur sur TikTok est représentée par jeune et très jeune. Lorsque l’influenceuse a enveloppé son visage dans du ruban adhésif, a fait semblant de se casser le bras avec des pots ou de la crème en aérosol inhalée, les vidéos ont été montrées à un public potentiel de plus de 700000 abonnés, ainsi qu’à tous les autres utilisateurs au cas où les vidéos activaient les algorithmes du plateforme de partage: les autorités locales ont déménagé dans ces locaux.

De son côté, dans la vidéo destinée à son profil secondaire (suivi par 50000 autres personnes), la chanteuse néo-mélodique se dit victime de l’envie des autres et de n’avoir rien fait de mal. Dans le clip, la femme a également annoncé qu’elle souhaitait également fermer ses autres profils sur le réseau social, en attendant de retrouver l’accès à sa chaîne principale. Mais cela ne se produit pas forcément: la saisie préventive mise en œuvre par les autorités locales pourrait être confirmée ou entraîner une suspension permanente compte de TikTok.

