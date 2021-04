La chanteuse néo-mélodique Ornella Zocco, accusée d’avoir instigué le suicide, est de retour sur TikTok

Il semble avoir duré environ un mois l’absence du TikTok chanteuse néo-mélodique Ornella Zocco, qui au début de 2021 avait été accusé de publier des vidéos susceptibles de susciter des comportements dangereux à l’égard des téléspectateurs. Après les dernières vidéos fin février dans lesquelles elle se plaignait d’un traitement injuste de la part des autorités et de la plateforme chinoise de partage de vidéos, la femme est de retour en ligne dans un peu plus de 30 jours avec une séquence dense de vidéos postées à partir de son profil secondaire.

Le verrouillage du profil

Les origines de l’histoire remontent à mois de janvier, lorsque la police postale a formulé une accusation d’incitation au suicide contre le chanteur syracusain. À cette époque, la plate-forme TikTok venait de finir sous les projecteurs après la mort de la petite Antonella Sicomero, ramenée à un défi qui, à l’époque, était censé avoir pris naissance et se propager sur l’application. L’attention suscitée autour de TikTok a fait ressortir quelques clips dans lesquels le chanteur, particulièrement suivi par le jeune public, il a montré un comportement dangereuxcomme envelopper votre visage avec du ruban adhésif. Le mois suivant, le profil d’Ornella Zocco avait été masqué par les gestionnaires d’applications après une ordonnance de saisie préventive ordonnée par le juge d’instruction de Florence. La femme s’est ensuite tournée vers les utilisateurs de TikTok en utilisant un compte secondaire, dans lequel elle a nié l’expéditeur des accusations, mais a déclaré qu’elle souhaitait quitter la plate-forme.

Le retour au profil secondaire

Selon les activités récentes de la femme sur TikTok, les adieux semblent avoir duré un mois: après la dernière vidéo diffusée le 23 février, ce qui suit remonte au 29 mars et inaugure une série de clips publiés à un rythme rapide. Dans le tiktok publié dans la période suivant le retrait, la femme s’adresse principalement à ses fans avec des dédicaces personnalisées et réinterprétant les slogans qui l’ont rendue célèbre sur et en dehors de la plate-forme de partage, et ces derniers temps, elle s’est montrée en direct aux utilisateurs. On ne sait toujours pas si son activité est le prélude à un retour définitif sur TikTok: le profil principal du reste, avec un peu moins de 800000 abonnés, est toujours bloqué.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂