La chanteuse Jessie J a le cœur brisé après avoir subi une fausse couche dévastatrice

Jessie J a le cœur brisé après avoir révélé qu’elle avait fait une fausse couche.

La star de « Domino » avait récemment rompu avec son petit ami Max Pham, mais a décidé de persévérer et d’élever son bébé toute seule.

Cependant, elle a expliqué dans un post Instagram que les médecins n’ont pas été en mesure de trouver un battement de cœur lors d’une récente analyse.

« Hier matin, j’étais en train de rire avec un ami en disant ‘sérieusement, comment vais-je réussir mon concert à LA demain soir sans dire à tout le public que je suis enceinte' », a-t-elle déclaré.

« Hier après-midi, je redoutais l’idée de terminer le concert sans craquer.

« Après avoir passé mon 3e scan et on m’a dit qu’il n’y avait plus de battement de cœur. Ce matin. J’ai l’impression de ne pas avoir le contrôle de mes émotions. Je peux regretter d’avoir posté ça. Peut-être que non. En fait, je ne sais pas. »

Alors qu’elle est submergée par le chagrin et la dévastation, elle a dit qu’elle voulait se produire à Los Angeles parce qu’elle pensait que cela l’aiderait.

« Je veux chanter ce soir. Pas parce que j’évite le chagrin ou le processus, mais parce que je sais que chanter ce soir m’aidera », a-t-elle poursuivi.

« J’ai fait 2 spectacles en 2 ans et mon âme en a besoin. Encore plus aujourd’hui. Je sais que certaines personnes penseront qu’elle devrait simplement l’annuler.

« Mais en ce moment, j’ai une clarté sur une chose. J’ai commencé à chanter quand j’étais jeune pour la joie, pour remplir mon âme et ma thérapie d’amour de soi, cela n’a jamais changé et je dois traiter cela à ma façon.

« Je veux être honnête et vrai et ne pas cacher ce que je ressens. Je le mérite. Je veux être aussi moi-même que possible en ce moment. Pas seulement pour le public mais pour moi et mon petit bébé qui l’a fait meilleur.

« Je me connais et je sais que j’en parlerais sur scène parce que c’est ce que je suis. Donc, au lieu d’un discours émouvant en larmes essayant d’expliquer mon énergie. C’est plus sûr. »

Elle a dit qu’elle voulait avoir un bébé toute seule parce qu’elle a toujours voulu être enceinte et avoir un enfant.

Jessie a expliqué à quel point « la vie est courte » et que concevoir un bébé était un « miracle en soi et une expérience que je n’oublierai jamais ».

Elle sait qu’elle va, espérons-le, tomber à nouveau enceinte, mais pour le moment, elle est sous le « choc » et éprouve un sentiment « écrasant » de « tristesse ».

« Mais je sais que je suis forte et je sais que tout ira bien », a-t-elle ajouté. « Je sais aussi que des millions de femmes dans le monde ont ressenti cette douleur et bien pire. Je me sens connectée à celles d’entre vous que je connais et à celles que je ne connais pas. »