La chanson Titanic de Céline Dion obtient une énorme bosse sur les charts de streaming

Le célèbre Titanesque chanson de Céline Dion a eu un regain de popularité soudain, mais dans des circonstances très malheureuses. Cette semaine, le monde a été captivé par l’histoire du Titan d’OceanGate, un submersible proposant des voyages touristiques sur le site de l’épave du Titanic moyennant des frais élevés. Quelques jours après la disparition du sous-marin, il a été déterminé qu’il avait été détruit par une « implosion catastrophique », probablement au moment où le Titan a disparu dimanche. Le PDG d’OceanGate et quatre touristes du Titanic ont été tués dans ce malheureux incident.







Avec une couverture médiatique importante, la situation a attiré une attention renouvelée sur l’histoire du Titanic. Cela a conduit à des centaines de milliers de flux pour « My Heart Will Go On », la chanson thème du film à succès de James Cameron Titanesque. Par TMZ, la chanson a connu une énorme bosse dans les charts de streaming, étant jouée sur Spotify plus de 522 000 fois depuis que l’histoire du Titan disparu a pris fin tragiquement jeudi. Les chiffres continuent d’augmenter vendredi alors que la discussion sur le Titan et le Titanic se poursuit dans la presse et sur les réseaux sociaux.

Inclus sur le Titanesque bande originale, « My Heart Will Go On » a récemment reçu un nouveau clip vidéo en l’honneur de son 25e anniversaire, toujours considéré comme la chanson signature de Dion. Il a été un succès instantané dès sa sortie en 1997, s’étant depuis vendu à plus de 18 millions d’exemplaires dans le monde. La chanson a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale avec d’autres prix, dont un Golden Globe, un Billboard Music Award et plusieurs Grammy Awards. À ce stade, la chanson est synonyme de Titanesquepresque impossible de penser au film sans entendre cet air familier.







« Mon cœur continuera » se lève sur Spotify

Titanesque Le réalisateur James Cameron, qui a lui-même visité le Titanic près de trois douzaines de fois, a également commenté la situation concernant le sort du Titan. Le cinéaste a fait le tour de diverses interviews télévisées en tant que personne qui étudie intensivement le Titanic depuis plus de deux décennies et demie. Dans une interview à ABC News, Cameron a déclaré qu’il avait été frappé par la façon dont la situation lui rappelait la catastrophe du Titanic dans le sens où elle aurait pu être évitée s’il n’y avait pas eu d’avertissements qui n’avaient pas été ignorés.

« Je suis frappé par la similitude de la catastrophe du Titanic elle-même, où le capitaine a été averti à plusieurs reprises de la présence de glace devant son navire, et pourtant, il a filé à pleine vitesse dans un champ de glace par une nuit sans lune, et de nombreuses personnes sont mortes comme un résultat », explique le réalisateur. « Et qu’une tragédie très similaire, où les avertissements sont restés lettre morte, se déroule exactement sur le même site, avec toutes les plongées qui se déroulent dans le monde entier, je pense que c’est juste étonnant, c’est vraiment assez surréaliste. »

Certains fans de Titanesque écoutent la chanson de Céline Dion en pensant à l’histoire du navire coulé. En attendant, si vous souhaitez regarder le film, il est actuellement disponible sur la plateforme de streaming gratuite Pluto TV. Il est également actuellement diffusé sur Paramount + et Prime Video.