La chanson thème No Time to Die de Billie Eilish cache un rappel intelligent des précédents films de Bond

De Sean Connery à Daniel Craig, les films de James Bond présentent une musique emblématique. Le prochain film, Pas le temps de mourir présente une nouvelle chanson de Billie Eilish, qui a révélé un œuf de Pâques musical subtil qui est présent dans son thème pour Pas le temps de mourir. Cet œuf de Pâques rend hommage aux films de Bond du passé.

Billie Eilish, qui a récemment lancé son dernier album « Happier Than Ever », a enregistré la chanson « No Time To Die » pour le dernier film de Bond. Le morceau est écrit par elle et son frère, le producteur Finneas. La chanson va très probablement jouer sur le générique d’ouverture, une répétition courante dans les films 007. Plus récemment, Chute du ciel et Spectre les deux avaient des chansons d’ouverture enregistrées par Adele et Sam Smith.

Le morceau « No Time To Die » est sorti l’année dernière, avant que le film ne soit finalement retardé en raison de la pandémie. Avec l’aventure d’espionnage qui devrait sortir bientôt, la chanson de James Bond de Billie Eilish revient une fois de plus d’actualité. Eilish est apparu sur le Pas le temps de mourir podcast où elle a été interrogée sur les similitudes de la chanson avec les chansons Bond du passé.

« Je ne pense pas vraiment qu’il y ait eu de la pression. Je pense que nous voulions [sound similar to past Bond themes] », a déclaré Eilish. « C’était comme, vous ne pouvez pas faire une chanson de Bond sans que cela sonne comme une chanson de Bond. Si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre [the classic Bond opening sting] dans le deuxième vers. C’est très subtil et ça fait très écho. Nous avons cependant décidé de le faire. »

Finneas, qui est également apparu sur le podcast, a ajouté : « Il a été enregistré à Londres, puis il y a eu une version sans [the Bond sting]. Ensuite, nous nous sommes dit : « Remettez-le, c’est génial ». Et puis Johnny Marr joue toute la guitare… en particulier sa ligne sur le refrain, et puis son accord à la fin, pour nous, étaient comme des moments évidents. Nous nous sommes dit : « C’est exactement ce dont il a besoin ici. »

« No Time To Die » a également été produit par Hans Zimmer, qui compose la bande originale du 25e opus de Bond. Zimmer a un mois d’octobre chargé puisqu’il a composé ce film avec Denis Villeneuve Dune. Selon The Guardian, Zimmer s’est vu confier une tâche difficile ici, car il a été embauché pour marquer Pas le temps de mourir en remplacement de dernière minute « moins de trois mois avant sa sortie ».

Les deux derniers James Bond chansons, « Skyfall » et « Writings on the Wall » ont tous deux remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale, ce pourrait donc être l’occasion pour Eilish et son frère de gagner un Oscar pour accompagner leur lot d’Emmys. Eilish a récemment fait la couverture de TEMPS magazine et a été nommé comme l’une des 100 personnes les plus influentes.

Pas le temps de mourir fera ses débuts dans les salles britanniques le 30 septembre et aux États-Unis le 8 octobre. La durée du film est de 2 heures et 43 minutes, ce qui en fait le plus long film de Bond à ce jour. Le film met en vedette Daniel Craig dans sa dernière performance en tant que Bond aux côtés de Rami Malek, Ralph Fiennes, Ana De Armas et Lashana Lynch.

Sujets : Pas le temps de mourir, James Bond