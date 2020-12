La chanson Long Lost The Muppet Christmas Carol a été trouvée, écoutez maintenant

Une chanson qui a longtemps été considérée comme perdue du favori des vacances Le chant de Noël Muppet a été retrouvé et apparaîtra dans les prochaines versions du film, a révélé le réalisateur Brian Henson. Titré Quand l’amour est parti, la chanson est apparue sur les versions VHS de Le chant de Noël Muppet, mais a été coupé de la version théâtrale et est absent de la plupart des versions modernes pour être considéré comme trop « sophistiqué émotionnellement » pour un film pour enfants.

Dans une récente interview, Henson a révélé qu’il avait reçu un appel il y a quelques semaines pour lui faire savoir que Le chant de Noël Muppet devait recevoir une restauration 4K et lui demander de la vérifier avant sa sortie. À l’époque, on ne lui a pas dit que Quand l’amour est parti avait été retrouvé et serait remis dans le film, une agréable surprise qui a rendu le réalisateur ravi.

« J’étais tellement excité. Ils l’ont caché … alors je suis descendu et ils ont dit: ‘Mais avant de vous le montrer, nous avons autre chose que nous voulons vous montrer.’ Et ils ont mis en place quatre bobines de Christmas Carol avec When Love Is Gone », a déclaré Henson à propos de la restauration de la chanson, dans un programme qui sera diffusé le jour de Noël.

« J’étais comme, ‘Non, tu ne l’as pas fait!’ et ils ont dit: « Oui, nous l’avons fait! Nous l’avons trouvé! » J’étais si heureux, j’étais si heureux », a-t-il poursuivi. « Ils sont tous prêts avec la version intégrale à nouveau. Je ne sais pas s’ils vont la diffuser sur Disney Plus à temps pour Noël, car ils ont tous ces processus, mais il revient, le long métrage version est de retour. «

Quand l’amour est parti est une ballade chantée lorsque Scrooge, joué dans le film par Sir Michael Caine, visite le passé de Noël et se voit plus jeune avec sa fiancée Belle, interprétée par Meredith Braun. La décision de retirer la chanson est venue du producteur Jeffrey Katzenberg, qui pensait que les enfants ne pourraient pas s’y rapporter, ce à quoi Henson « accepta à contrecœur ».

Un remaniement de l’histoire classique de Dickens, 1992 Le chant de Noël Muppet met en vedette Kermit la grenouille et Miss Piggy jouant les Cratchits, Gonzo jouant Charles Dickens et mettant en vedette Michael Caine dans le rôle d’Ebenezer Scrooge. Bien que le film ne soit pas une adaptation mot pour mot du texte original, il distille de manière profonde et intéressante les thèmes centraux du roman. Et, bien sûr, il conserve la plus grande phrase que Dickens ait jamais écrite: «Pas de fromages pour nous meeces».

Le film est depuis devenu un favori des fêtes, le réalisateur oscarisé Guillermo Del Toro pensant qu’il s’agissait de la plus grande adaptation de l’histoire jamais réalisée. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait ainsi, le cinéaste a répondu avec un non-sens « Parce que C’EST! »

Sir Michael Caine lui-même s’est souvenu du film en 2016 et a clairement indiqué qu’il était tout aussi grand fan que Del Toro. «Un homme a mentionné les Muppets et j’ai dit: » C’est ça! Je vais faire ça! » Je pouvais y arriver et ma fille pouvait le voir », a-t-il dit. « C’est pourquoi je l’ai fait. Et c’était adorable … Je pense que c’est le plus drôle du lot. Je le vois chaque année, parce que c’est à la télévision chaque année à Noël. Il ne peut jamais vieillir, contrairement à moi. »

On ne sait pas encore quand la version 4K de Le chant de Noël Muppet sortira. Le film original fait partie de la gamme Disney + Christmas. Cela nous vient de la BBC. Pour l’instant, vous pouvez écouter Quand l’amour est parti sur Youtube.

Sujets: Les Muppets