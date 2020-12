La chanson inédite Harry Potter de Bruce Springsteen a été rejetée par JK Rowling

Le monde du divertissement est petit et imbriqué, ce qui nous a apporté des collaborations absolument délicieuses – et parfois carrément bizarres – entre des artistes que nous n’aurions jamais rêvé de mettre en place.

Vous vous souvenez quand Jay-Z a fait équipe avec Linkin Park? Et quand Ozzy Osbourne a contribué à un morceau pour The Muppets et joué aux côtés de Miss Piggy? Les résultats de ces mashups peuvent aller de délicieux à horribles, mais ils sont certainement mémorables et remarquables.

Un endroit où les musiciens peuvent étirer leurs muscles créatifs et essayer un style musical différent est en collaboration avec le monde du cinéma. De nombreuses bandes sonores se retrouvent avec des crédits étoilés et des singles uniques créés exclusivement pour le film.

Bruce Springsteen a créé une chanson spécialement avec la franchise de films Harry Potter à l’esprit, mais le créateur de la franchise, JK Rowling, l’a refusé.

Bruce Springsteen est un musicien célèbre

Springsteen, affectueusement surnommé «The Boss» par ses fans, est devenu un incontournable de l’histoire de la musique américaine. salut! rapporte que le chanteur né dans le New Jersey est devenu célèbre dans les années 1970 après s’être lancé dans groupe après groupe pour essayer de trouver un moyen de percer sur la scène musicale.

L’auteur-compositeur prolifique a continué à le broyer et finalement les choses se sont mises en place. À partir de là, le succès s’est rapidement intensifié, et lorsque l’album Né pour courir a été libéré, Pierre roulante appelé Springsteen «l’avenir du rock n ‘roll».

Springsteen a fait tout ce qu’il pouvait pour être à la hauteur du battage médiatique, et quand il a tourné le contenu de son prochain album vers les luttes des Américains qui travaillent tous les jours, il a fusionné son intérêt initial pour les thèmes de la musique folk avec le son du rock n ‘roll. Les résultats ont été électrisants et Springsteen est resté stable depuis. Springsteen a eu une longue et célèbre carrière.

Bruce Springsteen a écrit une chanson pour la franchise Harry Potter

S’éloignant bien de son son traditionnel, Springsteen a écrit une ballade qu’il espérait trouver une maison sur la bande originale de l’un des Harry Potter des films. La chanson s’intitule «Je resterai toujours à vos côtés» et Rolling Stone l’a qualifiée de «sérieuse et sans hâte» tout en admettant qu’elle pourrait être «un peu trop sombre, peut-être, pour un film sur des enfants capables de lancer des sorts».

Springsteen, qui a trois enfants adultes, a écrit la chanson en pensant à son fils. Des lignes douces et protectrices comme «Ensemble, nous chasserons ces voleurs qui ne vous laisseront pas seuls / Hors de sous le lit, hors de chez nous» présentent le soin paternel de Springsteen pour son enfant.

Alors que la chanson a été écrite pour le Harry Potter films, il ne fait aucune référence spécifique aux événements de la série ou aux personnages eux-mêmes. Au lieu de cela, il joue sur les thèmes de la protection, de la confiance et de l’amitié qui sous-tendent la série dans son ensemble.

JK Rowling a rejeté la chanson de Bruce Springsteen

Malheureusement, la chanson de Springsteen n’a jamais été Harry Potter bande sonore. Le rejet, cependant, a probablement moins à voir avec la chanson de Springsteen elle-même et plus à voir avec un choix artistique et créatif spécifique de JK Rowling et du reste de l’équipe de création pour les films.

Les films n’utilisent aucune piste commerciale. En fait, ils restent à l’écart des pistes vocales et utilisent à la place une partition du compositeur John Williams.

Quant à savoir où cela laisse la ballade de The Boss, on espère toujours qu’il pourrait trouver une maison ailleurs. «À un moment donné, j’aimerais avoir [“I’ll Stand By You Always”] dans une sorte de film pour enfants. C’était une chanson plutôt charmante », a expliqué Springsteen.

Peut-être que cette chanson avec une histoire aussi touchante trouvera son chemin dans un film où elle pourra être pleinement intégrée.